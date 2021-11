Mertens vuole il Napoli: nuovo contratto e ingaggio ridotto, la proposta

Dries Mertens vuole il rinnovo di contratto con il Napoli, il calciatore è pronto a ridursi l’ingaggio per restare in azzurro. La notizia di calciomercato viene lanciata da Gazzetta dello Sport, che scrive dalla volontà dell’attaccante belga di continuare a restare a Napoli ancora a lungo. Il contratto di Mertens con il Napoli scade nel 2022 e la società ha avviato le trattative per il rinnovo. Non mancano i disturbi, dato che la MLS ha messo gli occhi su Mertens. Il principale campionato di calcio deli Stati Uniti può assicurare all’attaccante più soldi di ingaggio. Eppure la volontà del calciatore è quella di restare a Napoli.

Mertens al Napoli: nuovo contratto, le cifre

L’attaccante, soprannominato Ciro, oramai si è integrato alla perfezione con la città. Ecco perché non vorrebbe lasciarla. Anche Kat, la moglie, si trova perfettamente a suo agio nel capoluogo partenopeo e questo è solo un ulteriore stimolo a restare. Mertens ha sempre detto di essere pronto a rimanere in maglia azzurra fino a quando la società di De Laurentiis lo vorrà.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Vorrebbe rimanere Mertens, il principe del gol (136) nella storia del Napoli. C’è l’opzione di rinnovo per un’latra stagione a favore della società. Ci sarebbe già una bozza di proposta per dimezzare l’attuale ingaggio (4 milioni di euro) del belga con l’aggiunta però di vari bonus“.

Contenere gli ingaggi è la missione della Società Sportiva Calcio Napoli. Per questo motivo il rinnovo di Insigne sta diventando così complicato. Mertens a 34 anni può decidere anche di ridurselo, discorso diverso per il capitano azzurro che di anni ne ha 31. Il Napoli continuerà a portare avanti la trattativa per il rinnovo di Mertens. Tenerlo in rosa ad un ingaggio contenuto sarebbe un ottimo colpo, dato che il giocatore è ancora fisicamente integro e può dare ancora qualcosa alla causa azzurra.