Irlanda del Nord – Italia: Quattro in pagella per Insigne, distrutto dai quotidiano sportivi

Non è un buon periodo per Lorenzo Insigne che si prende anche pagelle molto negativi dopo Irlanda del Nord-Italia. Il giocatore del Napoli ancora una volta si è messo a disposizione della Nazionale, sacrificandosi come punta centrale, lui che non è un attaccante d’area di rigore. Nonostante tutto il capitano del Napoli non si è scomposto ed ha giocato da centrale d’attacco vista l’assenza di Immobile e la scarsissima forma in cui versa Belotti. Eppure su Insigne sono piovute tante critiche dalle pagelle di Irlanda del Nord-Italia. Voti che non tengono conto del sacrificio del calciatore, che ha provato a fare il massimo in ruolo che non gli è congeniale, marcato da due colossi della difesa avversaria.

Pagelle Insigne: “Soffre la pressione”

Gazzetta 4 – Altro caso di pressione da maglia. Insicuro, impreciso, ha la chance e se la mangia, fa spesso scelte sbagliate. Finalmente s’è capito che non può fare il falso 9?

Corriere dello Sport 5 – Falsissimo nove, prima punta solo per obbligo di schema, svaria tra le linee, arretrando anche molto, cercando “luce” nella giungla irlandese. Didascalico nelle conclusioni (un paio) nel primo tempo, cercando sempre traiettorie arcuate, di interno.

Tuttosport 4.5 – Nell’inconsueto ruolo di centravanti atipico alterna lampi di classe a momenti di vuoto, come quando non sfrutta un’occasione ghiotta in area al 36’ pt. Ci 4.5 Nell’inconsueto ruolo di centravanti atipico alterna lampi di classe a momenti di vuoto, come quando non sfrutta un’occasione ghiotta in area al 36’ pt.

La croce non può essere gettata solo su Insigne. L’intera squadra non ha girato. Basti pensare che l’Irlanda del Nord giocava con calciatori che militano nella serie B inglese, mentre il portiere addirittura gioca nella serie C inglese. Ora l’Italia dovrà affrontare gli spareggi, un vero e proprio torneo molto complicato, da giocare il prossimo marzo. Per quella data si spera di poter aver una punta centrale degna di questo nome.