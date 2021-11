CORRIERE DELLO SPORT – Napoli offerta ad Insigne: cinque milioni, non si deroga. Si monitora il sostituto

Il Napoli ha fatto la sua offerta per il rinnovo di Lorenzo Insigne, contratto di quattro anni a cifre contenute: cinque milioni totali. Al momento questa offerta non soddisfa minimamente le richieste dell’agente del calciatore. Insigne ed il Napoli in questo momento sono più distanti che mai. Le parti sono ferme sulle loro posizioni. Il procuratore di Insigne ha fatto sapere che l’offerta al ribasso del Napoli non sarà accettata, così come De Laurentiis cha chiarito che non alzerà la proposta.

Corriere dello Sport mette in chiaro quali sono le proposte del rinnovo di Insigne: “Lorenzo ha voglia di grandi traguardi. E così attende: la Major è una soluzione ma non la priorità. Con il Napoli, intanto, l’accordo è ancora lontano: l’offerta d’ingaggio di 3,5 milioni più 1,5 di bonus (massimo totale 5 milioni) non soddisfa il capitano, tant’è che il club segue Jeremie Boga del Sassuolo con vivissimo interesse. E nel frattempo, l’Inter monitora la situazione sullo sfondo“.

Toronto su Insigne

Intanto da Toronto continuano ad arrivare notizie di un interesse più che concreto da parte del club canadese. Il Toronto Fc ha ha fatto una mega offerta ad Insigne, in grado di soddisfare le richieste economiche a cui il Napoli non si avvicina nemmeno. Ovviamente questo significa lasciare l’Europa, una scelta di vita importante che il calciatore deve fare nei prossimi mesi.