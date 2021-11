Toronto offerta ad Insigne, filtra la volontà dell’attaccante del Napoli

Il Toronto FC ha fatto un’offerta a Lorenzo Insigne, il calciatore sta valutando la proposta ma il suo obiettivo è restare a Napoli. La priorità di Insigne è chiara, precedenza al club di Aurelio De Laurentiis. Oltre al lato affettivo e della questione di cuore, c’è anche una questione pratica. Il Napoli gli dà la possibilità di giocare in Europa e quindi in uno dei cinque top campionati al mondo, oltre che in Champions League o Europa League. L’offerta del Toronto per Insigne è però di quelle da valutare attentamente. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Toronto è molto interessato alla sua situazione di svincolato dal primo gennaio e alla possibilità di piazzare un colpo a effetto, e per dare forza e credibilità alla proposta ha spiegato di essere pronto a soddisfare tutte le richieste del giocatore: dall’incremento di ingaggio rispetto ai 5 milioni attuali fino ai bonus, passando per i classici benefit legati a un cambio radicale di vita.

Insigne in MLS: ultime notizie

Fino ad ora la trattativa per il rinnovo di Insigne con il Napoli non è andata a buon fine. Il problema è l’offerta del Napoli ritenuta non soddisfacente. L’agente del calciatore ha fatto sapere che il Napoli ha offerto ad Insigne un ingaggio al ribasso. Una proposta inaccettabile. De Laurentiis al momento non sembra voler fare ritocchi al rialzo e quindi la situazione è completamente in stallo. Le parti sono ferme sulle loro posizioni e se nessuno farà un passo avanti non ci saranno soluzioni.

Ecco perché la possibilità che Insigne vada a giocare in Mls al Toronto non è da scartare. Corriere dello Sport, però fa sapere che la priorità del calciatore è un’altra: “Ipotesi suggestiva, ma la priorità di Insigne è innanzitutto valutare l’evoluzione della complessa trattativa di rinnovo con il Napoli e poi attendere soluzioni italiane o europee“.