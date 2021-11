Toronto su Insigne, può ripercorrere la strada di Giovinco, in MLS diventò una star

Lorenzo Insigne al Toronto è una possibilità di calciomercato che coinvolge il capitano del Napoli, a cui è arrivato un’offerta dalla MLS. La notizia viene lanciata da Sky Sport durante la finestra di calciomercato con Gianluca Di Marzio. Proprio l’esperto di mercato aveva fatto sapere che c’era una squadra della MLS pronto a dare una “barca di soldi” in termini di ingaggio ad Insigne.

Insigne-Toronto: le ultime notizie

Il calciatore non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli. Le parole di De Laurentiis prima e dell’agente di Insigne poi non hanno fatto altro che raffreddare ancora di più la pista per la permanenza al Napoli. Vincenzo Pisacane, agente dell’attaccante, ha fatto saper che il Napoli ha fatto un’offerta per il rinnovo di Insigne ma al ribasso. Ecco perché il possibile addio a fine stagione diventa sempre più probabile, a meno di colpi di scena. Intano Da Sky fanno sapere dell’interessamento del Toronto per Insigne.

Gianluca Di Marzio dice: “Il Toronto Fc ha messo gli occhi sul calciatore del Napoli. Il club che milita in MLS ha fatto pervenire un’offerta molto ricca ad Insigne, garantendogli i benifit desiderati. La proposta economica presentata dal Toronto all’attaccante del Napoli è molto importante. Ora toccherà al giocatore ed alla sua famiglia decidere quale strada prendere“.

Con questa mossa il Toronto spera di ripercorrere quanto già fatto con Giovinco. In quel caso l’approdo dell’attaccante italiano in MLS scatenò una vera e propria mania, tanto che furono realizzati anche fumetti e cartoni animati per la Formica Atomica, come viene soprannominato Giovinco. Il Toronto vorrebbe replicare questa operazione ma portando in MLS Insigne. L’approdo nel massimo campionato di calcio degli USA è stato smentito da Pisacane, ma la proposta del club canadese è concreta. A questo punto toccherà solo ad Insigne decidere il suo futuro.