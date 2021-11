Di Marzio rivela: “Una squadra offre una barca di soldi a Insigne”

Gianluca Di Marzio ha parlato di Lorenzo Insigne e del rinnovo di contratto con il Napoli: “Seguito in Italia e all’estero”.

GIANLUCA DI MARZIO SU INSIGNE E IL RINNOVO CON IL NAPOLI

La permanenza di Lorenzo Insigne a Napoli è in bilico. L’agente del talento di frattamaggiore ha svelato la reale offerta del Napoli. di contro la radio ufficiale del club azzurro crede nella permanenza. Una situazione complicata quella di Inisgne che a Gennaio sarà libero di accordarsi con un nuovo club.

Sul futuro di Lorenzo Insigne è intervenuto Gianluca di Marzio. L’esperto di calciomercato delle reti SKY, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, svelando anche che un club è disposto a versare molti soldi pur di accaparrarsi Insigne:

“Ci sono pretendenti per Insigne, È ovvio che sia un giocatore attenzionato in Italia ed all’estero. So che c’è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui, ci sono certe storie d’amore che non dovrebbero finire mai“. Ha evidenziato il giornalista di Sky Sport.

Gianluca Di Marzio dopo aver parlato del futuro di Insigne ha voluto ringraziare i napoletani per aver inserito il papà nella fermata EAV della Cumana di Fuorigrotta. Gianni di Marzio, talent scout di grande successo ed ex allenatore del Napoli, è stato inserito tra i volti storici del calcio napoletano: “Ringrazio tutti quelli che hanno realizzato il murales di papà alla fermata Mostra EAV”.