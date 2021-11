Rinnovo Insigne, le parole dell’agente e la reazione di De Laurentiis: “Frasi che allontanano”

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è un tema che divide nel Napoli, le posizioni dell’agente del calciatore e di De Laurentiis sono contrastanti. Oramai si è ad un punto completamente morto della trattativa, dove entrambe le parti hanno messo in chiaro ed in pubblico cosa vogliono e nessuna ha intenzione di fare un passo verso l’altra. Ma intanto il tempo passa, diminuisce e la possibilità che Insigne vada via a parametro zero diventa sempre di più.

Insigne: scontro De Laurentiis-Pisacane sul rinnovo

Nei giorni scorsi c’è stata l’uscita pubblica di Aurelio De Laurentiis su Insigne. Il patron ha lanciato una sorta di ultimatum, senza fare troppi giri di parole. Questo ha innescato la reazione di Vincenzo Pisacane. Pubblicamente entrambe le parti hanno detto che non c’è alcun problema nel dialogo, ma è chiaro che certe parole non vengono prese bene. L’intervista dell’agente di Insigne sembra una contromossa alle parole di De Laurentiis. Nessuno dei due ci è andato leggero e quindi la situazione resta ancora più bloccata di prima. Anzi, volendo, è peggiorata. Perché se prima pubblicamente si poteva intendere che non ci fossero attriti, ora è stato messo tutto in piazza.

L’offerta di De Laurentiis è al ribasso, almeno stando a quanto afferma Pisacane che ha fatto una richiesta specifica al patron del Napoli. Di questo passo non se ne esce in alcun modo e per ora De Laurentiis sul rinnovo di Insigne non vuole fare altre deroghe.

La reazione di De Laurentiis

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla reazione del presidente del Napoli dopo l’intervista di Pisacane: “Lo è fin da questa estate. E figurarsi adesso, dopo le parole di Pisacane che non aiutano di certo a trovare una intesa. Un aut aut che ovviamente a De Laurentiis non sarà andato a genio, frasi che allontanano ancora di più la permanenza al Napoli nonostante il tentativo di tenere aperta la trattativa. In realtà, già il prolungamento del contratto si stava tramutando in una specie di mission impossibile ma così adesso diventa davvero complesso mettere d’accordo De Laurentiis e Insigne“.

La situazione è molto delicata e mentre da Radio Kiss Kiss Napoli fanno sapere che alla fine De Laurentiis e Insigne troveranno l’accordo per il rinnovo, c’è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che parla chiaramente di “situazione compromessa tra Insigne ed il Napoli”.