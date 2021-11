DE LAURENTIIS : “RINNOVO INSIGNE, GLI HO OFFERTO DUE OPZIONI”

De Laurentiis parla del futuro di Lorenzo Insigne e del suo rinnovo. Il patron del Napoli valuta due opzioni per il futuro del capitano.

DE LAURENTIIS SUL FUTURO DI INSIGNE

Queste le parole del presidente De Laurentiis sul futuro dell ‘attaccante nel Napoli, il cui contratto scade il 30 giugno del prossimo anno. “Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Lascio democraticamente decidere gli altri sul loro futuro. Quindi se Insigne deciderà che la sua carriera dovrà chiudersi a Napoli lo accoglieremo a braccia aperte“.

“Se invece il ragazzo dovesse decidere che la sua esperienza al Napoli dovrà terminare, ce ne faremo una ragione, lui per primo“. Conclude così De Laurentiis. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più.

Rinnovo Insigne, la strategia di De Laurentiis

Con le dichiarazioni del presidente del Napoli si mette un punto sul rinnovo di contratto di Insigne. In queste ultime settimane ci sono stati incontri tra il patron della SSCN e l’agente del calciatore, ma non si è arrivati ad una conclusione. Insigne fa sapere di essere tranquillo e di pensare solo al campo, ma è inevitabile che ci sia un pensiero anche al suo futuro. Insigne ha 30 anni ed è nel pieno della sua maturazione calcistica, ha vinto un europeo con l’Italia, quindi a fine stagione potrebbe trovare una squadra che gli offra un ingaggio molto vantaggioso. De Laurentiis ha ceduto la palla sul rinnovo di Insigne e ora bisogna attendere la risposta del calciatore e del suo agente. Qualora non si dovesse arrivare all’accordo a febbraio il talento napoletano potrebbe già firmare per una nuova società. Si parla di un interessamento dell’Inter per Insigne, con Marotta pronto a sfruttare l’occasione per prendere il calciatore senza versare nemmeno un euro nelle case dei partenopei.