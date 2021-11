Nuova maglia Napoli: ecco quando sarà indossata la Maradona Game – FOTO

Maradona Game è la nuova maglia del Napoli in onore di Diego Armando Maradona, è stata lanciata ufficialmente dalla società sportiva azzurra. Nei giorni scorsi si erano diffuse notizie, indiscrezioni e foto su una nuova maglia del Napoli firmata da Armani dedicata al Pibe de Oro, per onorare il fuoriclasse argentino ad un anno dalla sua scomparsa. Maradona è morto il 25 novembre del 2020 ed il Napoli vuole celebrare il calciatore più forte mai esistito con una casacca speciale a lui dedicata. “A un anno dalla scomparsa, il Napoli onora così il grande campione, simbolo di un’epoca e icona indiscussa del calcio mondiale, dedicandogli la Maradona Game, la maglia speciale appositamente creata. La grafica con il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un’impronta digitale rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea” scrive il Napoli sul suo sito ufficiale.

Quando sarà indossata la maglia Maradona Game del Napoli

La società azzurra fa sapere anche le date e le partite in cui la nuova divisa Armani dedicata a Maradona sarà indossata da Insigne e compagni: “Il Calcio Napoli ricorderà Diego Armando Maradona con una divisa celebrativa firmata EA7, che i giocatori indosseranno in campo in occasione dei tre incontri di campionato di novembre: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio“.

Napoli, maglia in edizione limitata

Il Napoli continua l’iniziativa delle maglie in serie limitata. Già a fine ottobre la SSCN con Armani aveva lanciato una nuova divisa da gara edizione Halloween. Anche la maglia Maradona Game sarà prodotto in un numero ristretto di esemplari: