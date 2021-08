FOTO: Ecco la nuova maglia del Napoli EA7 disegnata da Armani

La nuova maglia del Napoli, griffata EA7 è comparsa sul web. Sui social girano i primi scatti della nuova divisa della squadra azzurra disegnata da Armani e autoprodotta da Aurelio De Laurentiis.

Il design della nuova maglia del Napoli è molto simile a quello delle scorse stagioni firmate Kappa. Un plauso particolare va al profilo Twitter @TutelaMagliaNA che in questi mesi ha fatto un lavoro certosino tra notizie e immagini.

LA FOTO DELLA NUOVA MAGLIA DEL NAPOLI EA7

Nella foto che segue si può ammirare la nuova maglia del Napoli. Spicca il logo EA7, e la scritta Lete ancora in rosso. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione ufficiale e poi le maglie saranno pronte per il mercato.

Maglie Napoli: la curiosità

La linea Soccer T-Shirt di Armani Ea7 è stata lanciata e ci sono quattro colori disponibili, tra cui il blu il bianco ed il rosso. I nuovi colori delle maglie del Napoli per la stagione 2021/22 sono l’azzurro il bianco ed il rosso. Per conoscere la maglia del Napoli per la prossima stagione calcistica bisognerà attendere ancora un po’, dovrebbe essere svelata intorno al 20 agosto. Ma per chi vuole farsi un’idea può magari cominciare e guardare quelle presenti nello store on line di Armani. Il prezzo della collezione Soccer T-Shirt Armani è di 120 euro e si avvicina molto al costo di una maglia da calcio ufficiale della SSCN.

