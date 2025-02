SSC Napoli, i legali di De Laurentiis: “Estranei alle contestazioni. Fiduciosi in una risoluzione positiva”

Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, legali del presidente Aurelio De Laurentiis e della SSC Napoli, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Roma su presunte irregolarità di natura bilancistica riferite agli anni 2019-2021.

La posizione della difesa:

“I nostri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni mosse dalla Procura,” hanno precisato i legali, sottolineando come la SSC Napoli abbia sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti. “Appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti del club, considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici indipendenti e da enti terzi, come Assomine, che dimostrano in modo incontrovertibile la correttezza delle operazioni svolte e l’aderenza ai principi contabili italiani.”

Massima fiducia nella giustizia:

Fulgeri e Contrada si sono detti “estremamente convinti” che il procedimento si concluderà con esito favorevole per il presidente De Laurentiis e per la SSC Napoli. “I dati e i documenti in nostro possesso parlano chiaro: il club ha agito sempre in modo legittimo. Rimaniamo fiduciosi che la verità emergerà pienamente.”

La notizia, riportata dall’ANSA, giunge mentre la società partenopea è concentrata sulle sfide sportive in corso, ma i legali assicurano che il club continuerà a operare con la massima trasparenza e serenità anche sul piano giudiziario.