Renzo Ulivieri a Radio Marte: “Milan penalizzato dall’espulsione, Napoli più solido. Ma contro il Como servirà attenzione”

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre”, analizzando l’uscita del Milan e dell’Atalanta dalla Champions League, lo stato di forma del Napoli e il prossimo impegno contro il Como.

Sull’eliminazione di Milan e Atalanta dalla Champions:

“Dispiace per entrambe le squadre, ci siamo rimasti male tutti. Il Milan ha pagato l’espulsione di Theo Hernandez, un episodio su cui ci sarebbe qualcosa da dire. Non credo ci fossero gli estremi per un cartellino rosso diretto. C’è un problema diffuso nel calcio moderno: si va giù troppo facilmente e questo è qualcosa che andrebbe combattuto. Ieri, in particolare, non mi sembrava ci fossero i presupposti per l’espulsione. Il calendario fitto di impegni pesa sulle squadre e in questi casi ne pagano le conseguenze.”

Il Napoli di Conte e il cambio modulo:

“Finora il Napoli mi è sembrato il più solido tra le big del campionato. È una squadra che mostra continuità: quando non può vincere, almeno porta a casa il pareggio, e questo è fondamentale. Dal punto di vista dello spettacolo, si stanno vedendo miglioramenti con Conte. Il cambio modulo ha inciso, ma si tratta comunque di un ritorno a schemi già noti al mister: l’utilizzo delle due punte, abituate a collaborare tra loro, è una scelta che valorizza i giocatori a disposizione. Non è una rivoluzione, piuttosto un ritorno a un sistema di gioco che Conte conosce bene.”

Sulla corsa scudetto e il confronto con l’Inter:

“La partita contro l’Inter non sarà decisiva, è ancora troppo presto per dirlo: ci sono tanti punti in palio. Il vero vantaggio del Napoli è quello di avere un solo impegno stagionale, il campionato, ma sarà il campo a stabilire quanto questo inciderà davvero sull’esito finale.”

L’analisi sul prossimo avversario, il Como:

“La sfida di domenica contro il Como non sarà per niente semplice. Fabregas sta facendo un ottimo lavoro: è un allenatore preparato, sta seguendo il corso con noi all’Aiac e sta portando idee fresche dal calcio spagnolo, come il possesso palla e il gioco in verticale. Ha una base tecnica importante e sta ampliando le sue competenze, diventando sempre più flessibile dal punto di vista tattico. Il Napoli dovrà fare attenzione, perché il Como è una squadra che sa esprimere un buon calcio.”