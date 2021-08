Maglia Napoli: Armani Ea7 lancia le soccert t-shirt, indicazione sullo stile?

Le nuove maglie del Napoli saranno firmate da Armani Ea7, marchio che sullo store ha lanciato la linea legata al calcio. La linea Soccer T-shirt di Armani Ea7 viene presentata con questa descrizione: “T-shirt a manica corta realizzata i cotone leggermente elasticizzato, ispirata al mondo del calcio. Un modello perfetto per chi cerca un capo tecnico ma non vuole rinunciare ad essere in linea con le tendenze”. Insomma Armani fonde un mix di stile e abbigliamento tecnico per fare un capo d’abbigliamento vero e proprio che può essere indossato da chiunque. Per quanto riguarda le maglie del Napoli firmate da Armani Ea7 potrebbe esserci sicuramente qualche variazione sui materiali utilizzati, ma dallo store si può già trarre più di una indicazione.

Maglie Napoli: la curiosità

La linea Soccer T-Shirt di Armani Ea7 è stata lanciata e ci sono quattro colori disponibili, tra cui il blu il bianco ed il rosso. I nuovi colori delle maglie del Napoli per la stagione 2021/22 sono l’azzurro il bianco ed il rosso. Per conoscere la maglia del Napoli per la prossima stagione calcistica bisognerà attendere ancora un po’, dovrebbe essere svelata intorno al 20 agosto. Ma per chi vuole farsi un’idea può magari cominciare e guardare quelle presenti nello store on line di Armani. Il prezzo della collezione Soccer T-Shirt Armani è di 120 euro e si avvicina molto al costo di una maglia da calcio ufficiale della SSCN.