Gazzetta dello Sport: “Napoli, il retroscena. Inzaghi ha detto no”

Simone Inzaghi continua a vincere e convincere anche in Arabia Saudita, ma il suo nome resta inevitabilmente legato anche al futuro della Serie A. Come racconta Roberto Maida sulla Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore dell’Al Hilal ha chiuso il campionato saudita senza sconfitte sul campo, arrendendosi soltanto ai due punti di distacco dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nella corsa al titolo. Un percorso comunque importante, arricchito dalla conquista della King’s Cup e da numeri di altissimo livello.

Secondo quanto riportato da Roberto Maida sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi considera positiva la sua prima esperienza lontano dall’Italia. «Posso solo ringraziare i miei giocatori: hanno dato tutto», ha dichiarato il tecnico, aggiungendo: «Nessuno ci ha battuti in un’intera stagione». L’ex allenatore dell’Inter ha però ammesso anche qualche rimpianto legato alla mancanza di tempo per preparare adeguatamente il campionato dopo l’impegno immediato nel Mondiale per Club.

Nel retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport emerge anche un dettaglio importante legato al Napoli. Roberto Maida rivela infatti che, già ad aprile, Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Simone Inzaghi dopo la comunicazione di Antonio Conte relativa alla volontà di lasciare il club azzurro. La risposta del tecnico sarebbe stata molto chiara: «No, grazie, riparliamone in futuro». Una scelta legata soprattutto a motivi fiscali ed economici, considerando il ricchissimo contratto che lega attualmente Inzaghi all’Al Hilal fino al 2027.

La Gazzetta dello Sport spiega infatti che il tecnico, secondo le normative saudite, non potrebbe rientrare subito in Serie A senza perdere una parte significativa degli emolumenti percepiti. Una situazione che rende molto complicato un ritorno immediato in Italia, salvo eventuale esonero da parte dell’Al Hilal. Scenario che, al momento, non sembra però concretamente all’orizzonte.

Roberto Maida racconta inoltre sulla Gazzetta dello Sport come Inzaghi stia vivendo serenamente la sua nuova esperienza saudita insieme alla famiglia, all’interno di un compound di lusso. Il tecnico continua però a seguire con attenzione anche il calcio italiano e il mercato della Serie A. «Credo di essere l’unico allenatore imbattuto del mondo», scherza spesso con gli amici, mescolando orgoglio e amarezza per una stagione chiusa senza sconfitte ma senza il titolo nazionale.