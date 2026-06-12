Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa resta centrale: Allegri vuole ricucire e blindare il leader del centrocampo”

Frank Anguissa non è più così vicino all’addio come sembrava qualche settimana fa. L’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe infatti cambiare completamente gli scenari relativi al futuro del centrocampista camerunese. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli sta rivalutando attentamente la posizione di uno dei protagonisti dei recenti successi azzurri.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il mercato del Napoli vive una fase di attesa dovuta sia agli effetti del Mondiale sia alla necessità di ridurre una rosa particolarmente numerosa prima di procedere con nuovi investimenti. La priorità della dirigenza resta quella di sfoltire l’organico, soprattutto considerando il rientro di numerosi giocatori dai prestiti.

I rinforzi individuati sono già chiari. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club continua a lavorare per un terzino destro da affiancare a Di Lorenzo, con Khalaili e Dodò tra i principali candidati, per un difensore centrale con Mario Gila sempre in cima alla lista e per un portiere qualora Milinkovic-Savic dovesse lasciare Napoli. In quest’ultimo caso il profilo più gradito resta Matej Kovar del PSV Eindhoven.

Tra le priorità iniziali figurava anche l’acquisto di un nuovo centrocampista. Una necessità nata dal progressivo raffreddamento del rapporto tra Anguissa e il club dopo l’interruzione delle trattative per il rinnovo contrattuale e una stagione complicata da diversi problemi fisici.

Tuttavia, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Allegri ha modificato sensibilmente le prospettive. Il tecnico considera Anguissa un giocatore di assoluto valore e non sembra intenzionato a rinunciare facilmente a uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

Il contratto del centrocampista è stato nel frattempo prolungato fino al 2027 grazie all’opzione unilaterale esercitata dal Napoli. Una scelta che ha eliminato il rischio di perderlo a parametro zero ma che non ha risolto tutte le questioni aperte tra le parti.

Per questo motivo il ritiro di Dimaro assumerà un’importanza fondamentale. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Anguissa sarà regolarmente convocato e inizierà la preparazione estiva con il gruppo. Sarà proprio in Trentino che Allegri avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con il giocatore e comprenderne motivazioni, ambizioni e disponibilità a proseguire il percorso in azzurro.

Il Napoli è consapevole del valore del camerunese. Non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche per ciò che rappresenta all’interno dello spogliatoio. Anguissa è stato uno dei protagonisti dello scudetto e delle stagioni più vincenti dell’era recente, motivo per cui una sua eventuale partenza richiederebbe valutazioni molto approfondite.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, soltanto un’offerta ritenuta realmente importante sia dal club sia dal giocatore potrebbe modificare l’attuale scenario. In assenza di proposte irrinunciabili, la strada della permanenza appare oggi molto più concreta rispetto al recente passato.

Un elemento che potrebbe favorire il dialogo è rappresentato anche dalla presenza di Giovanni Branchini, agente italiano di Anguissa e allo stesso tempo storico procuratore di Allegri. Un dettaglio che potrebbe contribuire a facilitare il confronto tra tutte le parti coinvolte.

Per il momento il Napoli non vuole privarsi di uno dei suoi uomini più esperti. Allegri considera Anguissa una risorsa fondamentale e il ritiro di Dimaro potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nel rapporto tra il centrocampista camerunese e il club azzurro.