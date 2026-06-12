Napoli, no a Stones

John Stones è stato proposto al Napoli, ma il club azzurro ha deciso di non approfondire la possibilità. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore inglese del Manchester City, dopo aver concluso uno straordinario ciclo di successi con la squadra di Pep Guardiola, è alla ricerca di una nuova destinazione per il prosieguo della sua carriera.

Come riferisce Alfredo Pedullà, il centrale inglese, che ha appena compiuto 32 anni e si trova ancora nel pieno della maturità calcistica, starebbe valutando diverse opportunità sul mercato internazionale. Tra queste è emersa anche la possibilità di un approdo al Napoli.

La dirigenza azzurra, tuttavia, ha scelto di non percorrere questa strada. Il motivo non riguarda le qualità del calciatore, unanimemente riconosciute a livello mondiale, ma una serie di valutazioni tecniche ed economiche che hanno portato il club a orientarsi diversamente.

Secondo quanto evidenziato da Alfredo Pedullà, il Napoli ritiene infatti di essere già numericamente coperto nel ruolo di difensore centrale e continua a considerare Mario Gila della Lazio come il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato.

A incidere in maniera significativa sulla decisione sarebbe stato anche l’aspetto economico. Le richieste di Stones, infatti, si aggirerebbero attorno agli 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra ritenuta troppo elevata rispetto ai parametri fissati dalla società di Aurelio De Laurentiis.

Per questo motivo, come sottolinea Alfredo Pedullà, la risposta del Napoli è stata un cortese ma deciso rifiuto. Gli azzurri proseguono quindi lungo la strada già tracciata nelle ultime settimane, mantenendo Gila come prima scelta per la difesa e continuando a monitorare altre opportunità compatibili con la propria strategia finanziaria.

L’episodio conferma ancora una volta la linea del club: investimenti mirati e sostenibili, senza deroghe significative alla politica sugli ingaggi, anche davanti a profili di assoluto prestigio internazionale come quello dell’ex pilastro del Manchester City.