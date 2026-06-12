Villaggio del Mare a Portici: specialità di pesce, pizze e panini gratis da gustare!

Mare in Fest 2026: Un Evento Imperdibile a Portici

Dal 18 al 28 giugno 2026, il Parco a Mare di Portici ospiterà la seconda edizione di Mare in Fest, un evento che promette di incantare gli amanti del pesce e non solo. Per dieci giorni, questa manifestazione si trasformerà in un vivace festival ricco di sapori e cultura gastronomica. L’evento è ad ingresso libero, rendendo l’esperienza accessibile a tutti.

In attesa dell’inaugurazione, sono già stati annunciati alcuni dei ristoratori più rinomati che parteciperanno, pronti a deliziare i visitatori con piatti freschi e preparati al momento. Dai frutti di mare alle specialità tipiche della cucina locale, gli ospiti potranno assaporare un’ampia varietà di offerte culinarie.

Un Villaggio di Specialità Culinarie

Il lungomare di Portici si trasformerà in un autentico villaggio gastronomico, con circa 29 stand gastronomici che offriranno un’abbondanza di delizie dolci e salate. I visitatori potranno gustare panini, pizze, antipasti e primi piatti con ingredienti freschi del mare, oltre a una selezione di sfizi e dolci artigianali.

Saranno presenti brand storici e amati del territorio, alcuni dei quali hanno fatto parte della scorsa edizione, accanto a nuove e promettenti realtà pronte a presentare il meglio dello street food e delle specialità artigianali. I ristoratori non solo proporranno piatti tradizionali, ma anche nuove interpretazioni gastronomiche pensate per l’occasione.

Tra i nomi confermati, ci saranno:

Il Baffo ai Fornelli

La Zingara di Seccia (specialità ischitane)

(specialità ischitane) Rose & Crown , noto per i panini di mare

, noto per i panini di mare Pizzeria Il mio viaggio a Napoli

Convivio Urbano , che offrirà primi piatti

, che offrirà primi piatti Isabella De Cham con le sue pizze fritte

con le sue pizze fritte Le delizie del Golfo con fritti di mare

con fritti di mare Pizzeria Errico Porzio

Pizzeria Donna Brigida

Accanto a questa ricca offerta culinaria, Mare in Fest non si limita solo al cibo. Durante tutta la manifestazione, i visitatori potranno godere di spettacoli inediti, attività fitness, show pirotecnici e musica dal vivo. Ogni giorno sarà un’opportunità per scoprire nuovi sapori e divertirsi in un’atmosfera festosa, il tutto con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Il festival rappresenta quindi non solo una celebrazione della cucina di mare, ma anche un momento di socializzazione e intrattenimento. In un contesto così suggestivo, ogni sera si potrà ritrovare l’armonia tra buon cibo e divertimento, il tutto nel cuore di una delle più belle località della Campania.

Mare in Fest è anche l’occasione ideale per conoscere le tradizioni culinarie locali, interagire con i ristoratori e scoprire storie e curiosità legate ai piatti preparati. La manifestazione si propone di essere un punto di incontro tra cultura gastronomica e tradizioni marinare, educando i visitatori su ciò che rende unica la cucina del Golfo di Napoli.

Se sei un appassionato di cibo, arte e cultura, non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento. Prenota la tua visita tra il 18 e il 28 giugno e immergiti nel mondo di Mare in Fest. Sarà un viaggio di sapori e colori che non vorrai perdere!

Per ulteriori informazioni sull’evento e per tenerti aggiornato sulle novità, visita il sito ufficiale di Mare in Fest qui e segui i canali social per scoprire dettagli, eventi e curiosità legate alla manifestazione.

Portici ti aspetta con il suo mare, il suo cibo e la sua cultura. Non resta che segnare le date in agenda e prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile!

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