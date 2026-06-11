Corriere dello Sport: “Vergara, il futuro è azzurro: Allegri punta sulla consacrazione del talento di Frattamaggiore”

Antonio Vergara riparte dal Napoli e da Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il talento cresciuto nel vivaio azzurro è pronto a lasciarsi alle spalle l’infortunio che ha interrotto sul più bello la sua stagione e a diventare una delle risorse più importanti del nuovo progetto tecnico partenopeo.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il percorso di crescita del classe 2003 si è fermato bruscamente il 6 marzo scorso, quando una lesione distrattiva al piede sinistro lo costrinse ad abbandonare la sfida contro il Torino al termine del primo tempo. Un problema fisico arrivato proprio nel momento migliore della sua stagione e che gli ha impedito di dare continuità all’exploit vissuto nei mesi precedenti.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Vergara aveva saputo sfruttare al meglio l’occasione concessagli da Antonio Conte durante l’emergenza infortuni che aveva colpito il Napoli. Il giovane centrocampista offensivo si era imposto con personalità e qualità, conquistando spazio e fiducia grazie a prestazioni convincenti e a tre reti distribuite tra le varie competizioni.

Tra i gol più significativi spicca quello realizzato contro la Fiorentina, una giocata impreziosita da una splendida ruleta e da una conclusione di grande classe che aveva acceso l’entusiasmo del pubblico del Maradona. Una rete simbolica per un ragazzo nato a Frattamaggiore che ha riportato il vivaio azzurro al centro della scena dopo le esperienze di Insigne e Gaetano.

Nonostante la lunga assenza, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come il club consideri Vergara un patrimonio tecnico da valorizzare e non abbia ricevuto offerte ufficiali tali da modificare questa strategia.

Le attenzioni di club come Como e Tottenham hanno inevitabilmente acceso il dibattito sul suo futuro, ma la linea della società resta chiara. Anche il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare Napoli, convinto che la propria crescita debba proseguire proprio in maglia azzurra.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri rappresenta inoltre il tecnico ideale per accompagnare definitivamente la maturazione del centrocampista. Nel corso della sua carriera l’allenatore livornese ha spesso valorizzato giovani talenti, concedendo loro spazio e responsabilità quando ha intravisto qualità e personalità.

La prossima stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione. Vergara ha già dimostrato di poter incidere ad alti livelli e ora dovrà trovare quella continuità che l’infortunio gli ha negato. L’obiettivo è consolidarsi nel Napoli e continuare a coltivare anche il sogno della Nazionale italiana.

Dal punto di vista tattico le possibilità sono numerose. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nella scorsa stagione il talento campano si è adattato con efficacia al ruolo di trequartista destro nel 3-4-2-1 di Conte, ma con Allegri potrebbe trovare una collocazione differente, magari da mezzala offensiva in un centrocampo a tre.

La certezza è una sola: il Napoli considera Antonio Vergara uno dei punti fermi del futuro. Dopo aver assaggiato il grande calcio, il ragazzo di Frattamaggiore è pronto a riprendersi il tempo perduto e a diventare protagonista nel nuovo ciclo azzurro.