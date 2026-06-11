Corriere dello Sport: “Napoli, il tridente brasiliano prende forma: Neres e Alisson pronti a esaltare Hojlund”

Il Napoli che Massimiliano Allegri sta iniziando a immaginare potrebbe avere un forte accento brasiliano sulle corsie offensive. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, David Neres e Alisson rappresentano due delle principali certezze dalle quali ripartire per costruire un attacco capace di sostenere e valorizzare Rasmus Hojlund nel corso della prossima stagione.

Secondo quanto evidenziato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il nuovo tecnico azzurro potrebbe puntare con decisione sugli esterni offensivi, sfruttando velocità, fantasia e capacità di saltare l’uomo. In questo contesto, Neres e Alisson appaiono perfettamente complementari, pronti a garantire profondità e imprevedibilità a una squadra che vuole tornare protagonista sia in Italia sia in Europa.

Sul versante destro, David Neres arriva da una stagione fortemente condizionata dagli infortuni. Come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il brasiliano aveva vissuto un periodo straordinario tra novembre e gennaio, realizzando sei reti e risultando decisivo anche nella finale di Supercoppa contro il Bologna a Riyad. L’infortunio alla caviglia ne ha però frenato la crescita proprio nel momento migliore, costringendolo a seguire da spettatore gran parte della seconda metà della stagione.

Ora l’esterno offensivo vuole riprendersi il ruolo da protagonista. La lunga estate di preparazione servirà proprio a ritrovare condizione fisica e continuità, elementi fondamentali per un giocatore che aveva mostrato tutto il proprio potenziale prima dello stop.

Dall’altra parte c’è invece Alisson, una delle note più liete degli ultimi mesi. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come il brasiliano abbia impiegato pochissimo tempo per conquistare Napoli dopo il suo arrivo dallo Sporting Lisbona. Il club ha recentemente esercitato il riscatto definitivo per circa 15,5 milioni di euro, confermando la piena fiducia nelle qualità del giocatore.

I numeri parlano per lui. Quattro gol realizzati e un impatto immediato che ha convinto prima Antonio Conte e adesso anche la dirigenza a puntare con decisione sul suo futuro. La prossima sfida sarà quella più difficile: confermarsi dopo che gli avversari hanno ormai imparato a conoscerne caratteristiche e movimenti.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri è storicamente un allenatore capace di valorizzare i calciatori offensivi più creativi, concedendo libertà d’iniziativa all’interno di un sistema tatticamente equilibrato. Per questo motivo sia Neres sia Alisson sembrano destinati a occupare un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico.

La concorrenza sulle corsie esterne non mancherà. Matteo Politano resta una risorsa preziosa per duttilità ed esperienza e potrà essere utilizzato in più posizioni, sia come esterno offensivo sia in ruoli più arretrati a seconda delle esigenze tattiche.

Inoltre il Napoli ritroverà anche Noa Lang. L’olandese farà ritorno dal Galatasaray dopo il mancato riscatto da parte del club turco. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda come il giocatore rappresenti un investimento importante per la società, che aveva speso circa 30 milioni di euro per assicurarselo.

Lang avrà l’opportunità di convincere Allegri durante il ritiro estivo e provare a ritagliarsi nuovamente uno spazio all’interno della rosa. Il talento non è mai stato messo in discussione; ciò che è mancato nella sua prima esperienza napoletana è stata soprattutto la continuità.

Tra conferme, ritorni e nuove ambizioni, il reparto offensivo del Napoli si prepara dunque a vivere un’estate di valutazioni. Ma una cosa appare già chiara: il futuro dell’attacco azzurro parlerà molto brasiliano.