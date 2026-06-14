Progetto Civico Italia: Napoli guida la sfida per il sistema delle preferenze elettorali.

L’assessore Puca difende il sindaco Manfredi

Napoli. La recente formazione della nuova forza politica Progetto Civico Italia sta facendo discutere. La scelta di piazza Dante come palcoscenico per i suoi messaggi non è casuale; questo luogo centrale della città rappresenta il cuore pulsante della mobilitazione che si sta diffondendo in 100 piazze italiane. L’obiettivo è chiaro: scardinare il sistema dei parlamentari “nominati” e chiedere la reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale. Sotto lo slogan “basta liste bloccate, è una vergogna”, il movimento cerca di far emergere il tema del futuro del centrosinistra, con Napoli che si propone sempre più come protagonista di un dibattito nazionale.

Durante l’incontro, Carlo Puca, assessore all’Immagine della città nella giunta di Manfredi e coordinatore regionale del movimento, ha espresso un chiaro sostegno al sindaco di Napoli. Puca ha categoricamente respinto le voci che suggeriscono un possibile utilizzo della città da parte di Manfredi come trampolino di lancio per le elezioni politiche del 2027. Le sue parole sono un forte messaggio alle speculazioni di tipo politico che si rincorrono a Roma.

Il futuro del centrosinistra: il ruolo di Napoli

Interpellato sulle possibili alternative al sindaco all’interno del centrosinistra, Puca ha affermato: “Conosco molto bene Manfredi e posso dire che se c’è una cosa che lui non fa è pensare al dopo. È indubbio che lui si ricandiderà per Napoli, una città complessa che richiede grande responsabilità. Guidare una città come questa è di per sé un onore.” Con queste dichiarazioni, l’assessore intendeva affrontare direttamente le speculazioni giornalistiche sul futuro politico del sindaco, sottolineando la dedizione di Manfredi alla sua città.

Puca punta a separare il lavoro dell’amministrazione partenopea dalle strategie politiche romane. Secondo lui, la Campania sta rispondendo positivamente all’iniziativa di Progetto Civico. “In Campania ci stiamo radicando bene in tutte le province, a partire da Napoli. Siamo impegnati a mettere in campo una buona amministrazione e un’idea di Paese che minimizzi il conflitto.” La necessità di un’attenta gestione amministrativa viene evidenziata come un valore fondamentale per il movimento.

La battaglia sulle preferenze per il Parlamento è diventata il cuore del manifesto politico di Progetto Civico. Durante un incontro a piazza Dante, Alessandro Onorato ha fatto notare il paradosso di un sistema che consente agli italiani di scegliere i propri rappresentanti a livello locale e regionale, ma non per il Parlamento nazionale. Secondo Onorato, il sistema amministrativo proposto dal Governo Meloni sarebbe “un presidenzialismo mascherato” e rappresenta un tentativo di mascherare fallimenti politici attraverso un’esagerata premio di maggioranza e un leader designato sulla scheda elettorale.

Le sfide sociali e la voce dei sindaci

In questo contesto, Progetto Civico Italia intende anche affrontare l’emergenza sociale che a Napoli è particolarmente tangibile. Onorato ha denunciato come il dibattito su chi debba guidare il centrosinistra sia una “strategia della destra” per distrarre l’attenzione dalla necessità di riforme concrete. “Gli italiani si aspettano che il Parlamento discuta dei salari, non delle leggi elettorali,” ha affermato, evidenziando che le reali problematiche del Paese sono ben diverse e devono essere affrontate con urgenza. “Chi perde il lavoro o i giovani che fanno stage gratuiti non si recano a protestare in Parlamento, ma si rivolgono ai Comuni. E i sindaci sono lasciati soli,” ha concluso Onorato, puntando il dito contro il governo e invitando a una maggiore responsabilità da parte delle istituzioni.

Questa mobilitazione di Progetto Civico non rappresenta solo un tentativo di riforma della legge elettorale, ma si pone come un sostegno a tutta la classe politica locale, chiamata a rispondere alle crescenti istanze dei cittadini. Con l’auspicio di restituire dignità al voto popolare, il movimento si propone di affermare un nuovo modello di politica che metta al centro il dialogo con le persone e un’amministrazione attenta alle loro reali necessità.

Questi temi potrebbero avere un impatto significativo nel panorama politico italiano, specialmente se si considera il crescente desiderio dei cittadini di essere più coinvolti nei processi decisionali che li riguardano. Con una proposta così chiara e diretta, Progetto Civico Italia potrebbe rappresentare una ventata di freschezza nel discutibile panorama politico attuale.

Fonti: Repubblica, Corriere della Sera, ANSA.

Non perderti tutte le news su Napoli+