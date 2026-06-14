Tragedia a 23 anni: Francesco muore dopo cinque giorni di agonia al lavoro.

Lutto a Marcianise per la scomparsa di Francesco Dergano

La comunità di Marcianise, nel Casertano, è in lutto per la tragica morte di Francesco Dergano, un giovane di soli 23 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Questa notizia ha profondamente colpito non solo i familiari, ma anche tutti gli abitanti della città, che si uniscono nel dolore per una perdita così ingiusta e prematura. Francesco era un ragazzo noto per la sua vivacità e il suo entusiasmo; la sua scomparsa segna un giorno di tristezza per tutta la comunità.

La dinamica dell’incidente

Il giovane Francesco si trovava a Trentola Ducenta sabato scorso, mentre effettuava delle operazioni di manutenzione sul posto di lavoro. Purtroppo, durante queste attività, è stato travolto da un carrello elevatore. Subito dopo l’incidente, le sue condizioni apparvero gravi, richiedendo un intervento d’urgenza. Trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni, sostenuto dalla preghiera e dal sostegno dell’intera comunità. Tuttavia, le sue ferite erano troppo gravi, e alla fine ha perso la battaglia, lasciando un vuoto incolmabile.

La sindaca di Marcianise, Maria Luigia Iodice, ha rilasciato una nota toccante in cui esprime il dolore collettivo per questa tragedia. Ha affermato che è inaccettabile che un giovane, mentre svolge le sue mansioni lavorative, possa non tornare più a casa. “Francesco è l’ennesimo figlio della nostra comunità a perdere la vita in circostanze così tragiche”, ha dichiarato la sindaca, sottolineando l’impatto devastante che questo lutto ha sull’intera cittadinanza. “La sua morte lascia una ferita profonda e un dolore immenso”, ha aggiunto, esprimendo solidarietà alla famiglia del ragazzo e a tutti coloro che gli volevano bene.

La sindaca ha anche messo in evidenza la crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che continua a rappresentare una piaga per il Paese. “Siamo sgomenti e impotenti di fronte a queste morti. Ogni vita spezzata ci impone una riflessione e una responsabilità collettiva”, ha dichiarato, esprimendo la necessità di un cambio culturale e normativo. “Non possiamo limitare queste morti a semplici fatalità”, ha sottolineato, denunciando la mancanza di una risposta concreta in merito alle responsabilità legate alla sicurezza negli ambienti lavorativi.

In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia Dergano, il comune di Marcianise ha proclamato il lutto cittadino, un gesto che testimonia la solidarietà collettiva nei momenti di dolore. La decisione di proclamare il lutto è stata presa in attesa delle esequie, che verranno organizzate a breve. “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco”, ha concluso la sindaca, esprimendo un pensiero affettuoso per tutti i cari del giovane.

La morte di Francesco Dergano non è un episodio isolato, ma rappresenta un problema più ampio che richiede azioni concrete e urgenti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. È fondamentale che le istituzioni e i datori di lavoro si impegnino a migliorare le condizioni di lavoro, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro. La comunità di Marcianise, unita nel ricordo di Francesco, non può rimanere indifferente di fronte a tali eventi e continuerà a chiedere maggiore attenzione e responsabilità nella tutela della vita di tutti i lavoratori.

In questi momenti di grande tristezza, la città si stringe attorno alla famiglia Dergano, ricordando un giovane pieno di vita che ha trovato un destino tragico mentre cercava di costruire il proprio futuro. La memoria di Francesco resterà sempre viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Fonti ufficiali:

– Comune di Marcianise

– Ospedale Cardarelli di Napoli

– ANSA

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