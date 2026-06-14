Djokovic svela la sua opinione su Federer: “Nessuna intimidazione, solo rispetto reciproco.”

I trionfi di Roger Federer negli anni 2000

Negli anni 2000, Roger Federer ha dominato il mondo del tennis, raggiungendo vette che pochi giocatori hanno mai osato sognare. Prima che il decennio si chiudesse, Federer aveva già conquistato 15 dei suoi 20 titoli del Grande Slam, tra cui un’incredibile serie di cinque vittorie consecutive a Wimbledon e agli US Open.

Durante questo periodo, ha anche vinto tre titoli all’Australian Open e ha completato il suo Career Grand Slam aggiudicandosi il Roland Garros nel 2009. Nonostante le sfide presentate da Rafael Nadal, Federer si è rivelato inarrivabile, dettando legge nel circuito con il suo stile di gioco elegante e la sua determinazione.

La sua era di supremazia è stata interrotta dall’arrivo di Novak Djokovic, il quale ha dimostrato fin da subito di avere l’ambizione e le capacità per competere con i colossi del tennis, come Federer e Nadal. Questo ha portato a una rivalità che ha segnato un’epoca nel tennis maschile.

Le parole di Novak Djokovic su Roger Federer nel 2007

Nel 2007, Novak Djokovic si stava facendo un nome nell’ATP Tour, avendo conquistato il suo primo titolo Masters a Miami e raggiunto la semifinale del Roland Garros. Questa traiettoria ascendente lo ha portato a quotarsi come uno dei potenziali rivali di Federer. Prima di affrontare Nadal in semifinale a Wimbledon, Djokovic è stato intervistato riguardo la sua visione sportiva e il suo approccio verso Federer.

Djokovic, con la sua tipica sicurezza, rispose: “Perché dovrei avere paura? Per me è del tutto normale. Se entri in campo pensando positivamente e credendo di poter vincere contro chiunque, penso che sia un pensiero corretto. Se entri con la bandiera bianca in campo, cosa stai facendo lì? Sai cosa intendo?”

Ha poi elogiato Federer come il numero uno del mondo, ma non ha nascosto le sue ambizioni: “Federer è sicuramente il miglior giocatore del mondo da quattro anni, uno dei migliori nella storia di questo sport. Ma dal mio punto di vista, voglio arrivare a quel posto. Questo è il mio obiettivo: diventare il numero uno del mondo.”

Il primo trionfo di Djokovic su Federer

Al momento delle dichiarazioni di Djokovic, Roger Federer lo aveva già sconfitto nelle loro prime quattro partite, tutte giocate tra il 2006 e il 2007. La prima vittoria di Federer su Djokovic è avvenuta al Monte-Carlo Masters nel 2006. Seguì un’altra vittoria in Coppa Davis, due successi all’Australian Open e un’ulteriore vittoria nel Dubai Tennis Championships.

Tuttavia, le carte si sono rimescolate durante la finale del Canadian Open nel 2007. Questo incontro ha rappresentato un momento cruciale per Djokovic, che ha iniziato a giocare con maggiore audacia e determinazione. Per la prima volta nella loro storia di incontri, Djokovic è riuscito a vincere il primo set, dimostrando di avere le capacità necessarie per competere ad alti livelli.

Il match è stato combattuto e si è deciso al tiebreak. Djokovic ha capitalizzato sull’entusiasmo e sulla sua crescente fiducia, conquistando la sua prima vittoria contro Federer. Questo successo ha rappresentato un passo fondamentale nella sua carriera, segnando l’inizio di una delle rivalità più emozionanti nel tennis.

Da quel momento, la rivalità tra Djokovic e Federer è cresciuta, approdando a numerosi incontri epici che hanno entusiasmato gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Con il passare degli anni, i due giocatori hanno continuato a sfidarsi in molteplici finali di tornei del Grande Slam e in altre competizioni di alto livello, contribuendo a creare una narrazione straordinaria nel mondo dello sport.

Fonti ufficiali: ATP Tour, ESPN, BBC Sport.

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