Nottingham Forest in trattative per il centrocampista italiano Frattesi dell’Inter il 10 giugno.

Davide Frattesi nel mirino di Nottingham Forest

Il centrocampista Davide Frattesi, attualmente in forza all’FC Internazionale Milano, sta attirando l’attenzione dei vertici di Nottingham Forest. Secondo informazioni diffuse da Sky Sport Italia, i dirigenti del club inglese hanno avuto incontri con l’agente di Frattesi per valutare la possibilità di un trasferimento estivo. Questa notizia ha riacceso l’interesse del Nottingham Forest per il calciatore italiano, con cui stanno già esplorando soluzioni per rafforzare la propria squadra.

Frattesi ha avuto un inizio di stagione difficile, trovando poco spazio nella rosa di Cristian Chivu. Questo ha portato a considerare che l’Inter sia aperta a vendere il 26enne a fronte di offerte adeguate. È importante sottolineare che il suo contratto con l’Inter scade nel giugno del 2028, il che potrebbe influenzare le trattative.

Incontri e sviluppi sul trasferimento

Giovedì scorso, Sky Sport Italia ha riportato che il Nottingham Forest ha inserito nuovamente Frattesi nel proprio radar per il mercato estivo. Il rinnovato interesse è stato confermato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che ha rivelato che un incontro si è svolto mercoledì 10 giugno. Questa riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del Nottingham Forest, del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e dell’agente di Frattesi, Beppe Riso. Riso è noto anche per il suo coinvolgimento in altre trattative di alto profilo, come quella di Sandro Tonali.

La strategia del Nottingham Forest, club appena salito in Premier League, si concentra sull’acquisizione di giocatori che possono apportare qualità e esperienza. Frattesi, con il suo passato in Serie A, rappresenta una scelta strategica per rinforzare il centrocampo della squadra. Tuttavia, per ora non è chiaro se il club inglese presenterà un’offerta formale.

Negli ultimi tempi, Frattesi ha anche attirato l’attenzione di altre prestigiose squadre italiane, tra cui Juventus, Napoli e Roma. Questo dimostra quanto sia ricercato il talento del centrocampista, il quale ha già dimostrato di avere un impatto significativo nella massima serie italiana. Con il suo trasferimento all’Inter nel 2023, originariamente proveniente dal Sassuolo, le aspettative sono cresciute notevolmente.

Nonostante le difficoltà di affermazione in questa stagione, Frattesi ha mostrato le proprie qualità in diverse partite. Ad esempio, il 25 ottobre 2025, ha contribuito alla lotta per il possesso palla in un intenso match di Serie A contro il Napoli, e il 2 novembre ha brillato in un importante incontro contro l’Hellas Verona. La sua abilità nel posizionamento e la visione di gioco gli hanno permesso di emergere, nonostante una competizione interna agguerrita.

Le aspettative future per Frattesi

Il futuro di Davide Frattesi sembra sempre più incerto, considerando le recenti prestazioni e il fatto che ha faticato a trovare spazio nella formazione titolare. L’Inter, nonostante la disponibilità a considerare offerte, sa di avere tra le mani un giocatore dal grande potenziale. La sua partenza potrebbe essere un’ottima opportunità per il calciatore di riprendersi e rilanciarsi, in un nuovo ambiente dove possa sentirsi valorizzato.

È importante monitorare gli sviluppi di questa trattativa nelle prossime settimane. Gli incontri tra Nottingham Forest e Inter saranno seguiti attentamente, così come le reazioni dei tifosi e delle media. Con la stagione di trasferimenti che si avvicina, ogni mossa sarà cruciale per determinare quale sarà il prossimo passo per Frattesi.

In conclusione, il mercato estivo potrebbe rivelarsi decisivo per il destino di Frattesi, sia in Italia che all’estero. La sua evoluzione come calciatore, unita alla domanda crescente di talenti dal campionato italiano, rende la sua situazione interessante da seguire.

Fonti: Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio.

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