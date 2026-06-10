Napoli, Lucca torna alla base: il Nottingham Forest non esercita il riscatto

L’avventura inglese di Lorenzo Lucca è ufficialmente terminata. Il Nottingham Forest ha comunicato attraverso una nota ufficiale la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante italiano, che farà così ritorno al Napoli dopo sei mesi trascorsi in Premier League.

Il club inglese ha salutato il centravanti con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali:

«Lorenzo Lucca tornerà alla SSC Napoli dopo la conclusione del suo periodo di prestito al City Ground. Tutti a Nottingham Forest ringraziano Lorenzo per il suo contributo mentre era a Trentside, augurando il meglio per i suoi prossimi passi».

Per Lucca si chiude dunque un’esperienza che non ha prodotto i risultati sperati. Arrivato in Inghilterra durante il mercato di gennaio per trovare maggiore spazio e continuità, il centravanti non è riuscito a convincere il Nottingham Forest a investire sul suo cartellino.

Ora il classe 2000 farà ritorno a Castel Volturno, dove troverà un Napoli profondamente diverso rispetto a quello lasciato pochi mesi fa. In panchina ci sarà Massimiliano Allegri e proprio il nuovo tecnico azzurro potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il centravanti.

Il futuro di Lucca resta comunque da definire. Il Napoli valuterà il giocatore nel corso del ritiro estivo di Dimaro, prima di prendere una decisione definitiva. Da un lato c’è la possibilità di una permanenza per giocarsi le proprie chance nel nuovo progetto tecnico, dall’altro non si escludono nuove opportunità di mercato qualora dovessero arrivare offerte considerate soddisfacenti.

Dopo sei mesi di “Erasmus” calcistico in Premier League, per Lucca è tempo di tornare a Napoli e provare a rilanciare una carriera che, fino a questo momento, non è ancora riuscita a esprimere completamente il proprio potenziale.