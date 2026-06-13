13 Giugno 2026

Carnevali: un’opportunità per la Juventus di ingaggiare Martinez dall’Aston Villa.

redazione 13 Giugno 2026
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Emiliano Martinez: Juventus Punta Sull’Argentino

BIRMINGHAM, ENGLAND – MAY 21: Emiliano Martinez di Aston Villa osserva dal pullman durante la parata dei trofei dell’Aston Villa il 21 maggio 2026 a Birmingham, Inghilterra. L’Aston Villa ha battuto l’SC Freiburg nella finale dell’UEFA Europa League a Istanbul, conquistando il suo primo trofeo europeo dopo 44 anni. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Secondo Sky Sport Italia, il nuovo direttore della Juventus, Giovanni Carnevali, ha posizionato Emiliano Martinez come obiettivo prioritario per il ruolo di portiere. I Bianconeri sono determinati a perseguire l’argentino, il quale ha già iniziato a cercare una casa a Torino, segnando un notevole interesse per il suo possibile trasferimento.

Il club piemontese non si ferma nemmeno dopo la recente rinuncia di Damien Comolli e la nomina di Carnevali come General Manager e CEO. Infatti, Juventus continua la sua corsa per aggiudicarsi il portiere dell’Aston Villa, nonostante i cambiamenti dirigenziali.

Le Ultime Novità Sull’Affare Martinez

Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport Italia, Martinez rimane il principale obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto portieri, malgrado la nuova gestione di Carnevali. Il direttore conosce bene le esigenze del tecnico Luciano Spalletti, il quale desidera un portiere di esperienza, e l’arrivo di Carnevali potrebbe agevolare i negoziati.

SASSUOLO, ITALY – MAY 03: Giovanni Carnevali di US Sassuolo osserva prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e AC Milan allo Stadio Mapei Città del Tricolore il 03 maggio 2026. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Carnevali, in particolare, ha un buon rapporto con gli agenti di Martinez, che sono anche gli stessi di Nemanja Matic, calciatore che Carnevali ha portato a Sassuolo la scorsa estate. Questa connessione potrebbe essere un vantaggio significativo nell’affrontare la trattativa.

Recentemente, Juventus ha già raggiunto un principio d’accordo con Martinez e ora è concentrata sulle negoziazioni con l’Aston Villa. Marco Ottolini, il direttore sportivo della Juventus, ha intensificato i colloqui negli ultimi giorni e, secondo Di Marzio, Martinez sarebbe così desideroso di unirsi ai Bianconeri da essersi già messo alla ricerca di una residenza a Torino.

Il desiderio di Martinez di vestire la maglia bianconera è un segnale forte che potrebbe avvantaggiare ulteriormente le trattative. Questo interesse reciproco potrebbe rivelarsi decisivo per il club torinese, che sta cercando di ricostruire la propria squadra e tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La situazione attuale rende chiare le ambizioni della Juventus. Con Carnevali ora a capo delle operazioni, la dirigenza è focalizzata nel rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Avere un portiere di esperienza come Martinez, che ha dimostrato le proprie qualità e resilienza in Premier League, rappresenterebbe un grande passo in avanti per il club.

Il trasferimento di Martinez, se andrà in porto, non solo rinforzerà il reparto difensivo della Juventus, ma darà anche una spinta morale alla squadra, con un giocatore di alto calibro pronto a dare il massimo. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se i sogni bianconeri si trasformeranno in realtà.

Fonti ufficiali come Sky Sport Italia e altri media sportivi continuano a seguire da vicino questa trattativa, tenendo informati i tifosi su ogni sviluppo. La Juventus spera di confermare presto questo acquisto, mentre il mondo del calcio tiene gli occhi puntati su queste dinamiche di mercato.

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