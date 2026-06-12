Il Mattino: “De Laurentiis pronto a intervenire con il Milan. Lobotka-Juve? Servono 30 milioni”

Il Napoli continua a lavorare dietro le quinte per definire gli ultimi dettagli legati all’arrivo di Massimiliano Allegri. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico livornese è ancora formalmente legato al Milan e la sua risoluzione contrattuale rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’annuncio ufficiale da parte del club azzurro.

Secondo quanto riferisce Pino Taormina su Il Mattino, la situazione in casa rossonera continua a rallentare la definizione dell’accordo. I tentativi di mediazione portati avanti dai legali e dall’entourage di Allegri non avrebbero ancora prodotto risultati concreti, complice la fase di riorganizzazione interna che il Milan sta attraversando sul piano societario e dirigenziale.

Aurelio De Laurentiis, che segue da Los Angeles tutte le evoluzioni della vicenda, mantiene comunque la calma. Come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino, il presidente azzurro ha già ricevuto rassicurazioni sulla conclusione positiva dell’operazione e sarebbe pronto a intervenire personalmente qualora la situazione dovesse ulteriormente complicarsi.

Nel frattempo Allegri non resta fermo. Pur in attesa della liberazione definitiva dal Milan, il tecnico sta già studiando la rosa del Napoli e confrontandosi con la dirigenza sulle strategie future. Il progetto è chiaro: nessuna rivoluzione, ma una serie di interventi mirati per consolidare una squadra considerata già altamente competitiva.

Sul fronte mercato, come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, uno dei dossier più importanti riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese viene considerato una delle colonne portanti del nuovo ciclo e il Napoli è intenzionato a blindarlo con un adeguamento contrattuale.

Le trattative tra Giovanni Manna e l’entourage del giocatore non hanno ancora prodotto una fumata bianca, ma De Laurentiis vuole gestire personalmente la fase decisiva della negoziazione. L’obiettivo è evitare qualsiasi distrazione durante il Mondiale e definire tutto al termine della competizione.

Allegri considera McTominay un elemento centrale del proprio progetto tecnico. Insieme a Billy Gilmour dovrebbe rappresentare una delle basi del centrocampo azzurro della prossima stagione.

Rimangono invece aperti diversi interrogativi riguardo al futuro di Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il logorio accumulato negli ultimi anni potrebbe spingere entrambi a valutare nuove esperienze. Per lo slovacco esisterebbe anche l’interesse di Luciano Spalletti, che lo vorrebbe nuovamente come regista nel proprio sistema di gioco.

Tuttavia De Laurentiis non appare disposto a facilitare eventuali trattative con concorrenti dirette. Per Lobotka il presidente prenderebbe in considerazione soltanto offerte molto importanti, superiori ai 30 milioni di euro.

Nonostante i ritardi legati alla situazione di Allegri, il Napoli continua quindi a programmare il proprio futuro con serenità. Il contratto del tecnico è già definito nei dettagli: accordo biennale da circa 5 milioni di euro a stagione con opzione per un terzo anno a favore del club.

Come conclude Pino Taormina su Il Mattino, la solidità economica della società consente al Napoli di pianificare la prossima stagione senza particolari pressioni, concentrandosi esclusivamente sulla costruzione di una squadra capace di restare protagonista in Italia e in Europa.