12 Giugno 2026

Un giorno a Sorrento: natura, cultura, eventi e delizie estive da non perdere.

Anna Gaia Cavallo 12 Giugno 2026
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Se stai cercando idee per rendere memorabili le tue giornate estive, Sorrento è la scelta perfetta. Questa incantevole località, affacciata sul Golfo di Napoli, offre un mix unico di tramonti indimenticabili, gusti autentici e il fascino dei suoi caratteristici vicoletti. Scopri cosa fare a Sorrento in un solo giorno senza perderti nulla!

Un’avventura estiva a Sorrento: cosa non perdere

Sorrento è una meta che riesce a conquistare anche in poche ore. Conosciuta per i suoi panorami, la storia affascinante e i profumi dei limoni, è ideale sia per una gita estiva veloce che per una vacanza più prolungata. Ma quali esperienze ti aspettano in un giorno a Sorrento? Partiamo insieme!

La tua giornata potrebbe iniziare con una passeggiata nel centro storico, un vero e proprio labirinto di arte e cultura. Non perdere l’occasione di visitare Piazza Tasso, il cuore pulsante della città. Qui, puoi goderti un caffè in uno dei tanti bar locali mentre osservi la vita quotidiana scorrere intorno a te.

Proseguendo, ti consiglio di visitare il Chiostro di San Francesco e la Villa Comunale, due luoghi panoramici che offrono viste mozzafiato sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli. Questi scenari si prestano perfettamente per fotografie indimenticabili. Che ne dici di immortalare il momento con un selfie al tramonto? L’azzurro del mare e il verde dei giardini si fondono perfettamente in questo punto.

Rinfrescati nel mare blu della Penisola

In estate, non puoi fare a meno di scoprire il mare. Marina Grande, con il suo fascino da antico borgo di pescatori, ti invita a rilassarti sulla spiaggia, mentre Marina Piccola è il punto di partenza per escursioni a Capri e oltre. Se sei in cerca di un’ottima esperienza balneare, Sorrento è Bandiera Blu anche per il 2026, sinonimo di eccellenza in mare e servizi. Non dimenticare di esplorare le splendide spiagge di Puolo e Riviera di Massa, dove puoi nuotare in acque cristalline.

Se ami le attività all’aperto, troverai numerosi sentieri panoramici che dominano la costa. Questi percorsi regalano viste spettacolari e ti permettono di immergerti nella natura che circonda la città.

Quando scende la sera, Sorrento non finisce certo di sorprendere. La città è viva e vibrante, arricchita da eventi culturali, musicali e folkloristici. Le serate estive sono animate da spettacoli dal vivo, concerti e rassegne letterarie. A Villa Fiorentino, ad esempio, sono spesso organizzati eventi dedicati alla tradizione napoletana da giugno fino all’autunno.

I sapori indimenticabili di “Torna a Surriento”

Dopo una giornata intensa, prenditi una pausa per assaporare la vera cucina campana da “Torna a Surriento”. Questa trattoria e pizzeria situata in via Santa Lucia è una vera istituzione tra i locali della zona. Raggiungibile a piedi dalla centralissima piazza Tasso, qui puoi gustare piatti tipici preparati con ingredienti freschi e ricette tradizionali. Non perderti i piatti come il gnocco alla Sorrentina e il rinomato ragù. Ogni morso racconta una storia ricca di sapori.

Se la pizza è la tua passione, qui troverai una vera delizia. Preparata secondo la tradizione partenopea, con impasti leggeri e ingredienti di alta qualità, la pizza di “Torna a Surriento” è un’esperienza che non puoi perdere.

Per chi desidera un approccio alternativo, puoi anche decidere di iniziare il tuo tour gastronomico qui. Inizia con un “cuoppo” di fritti napoletani, come crocchè e arancini, prima di continuare la tua avventura tra i vicoli storici di Sorrento.

Un giorno a Sorrento non si dimentica facilmente, tra panorami incantevoli, sapori autentici e l’atmosfera vivace della città. Questa giornata racchiude l’essenza del Sud Italia, facendoti portare a casa non solo ricordi visivi, ma anche culinari.

Riscopri il tuo amore per Sorrento

Se stai pensando di pianificare un viaggio a Sorrento, fai tappa in via Santa Lucia 1-3 per visitare “Torna a Surriento”. Non lasciare che il tempo ti sfugga, ma immergiti in un’esperienza che rimarrà con te a lungo.

Email: info@tornaasurriento.it
Telefono: +39 081 878 2301
Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria
Instagram: trattoriatornaasurriento

Per ulteriori informazioni su eventi e attrazioni a Sorrento, visita il sito ufficiale del Comune: Visit Sorrento.

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