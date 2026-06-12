Riapre il Pronto Soccorso di Boscotrecase: servizio vitale per 300.000 cittadini.

Presidente Fico: Riapertura Pronto Soccorso a Boscotrecase per un Sistema di Emergenza Potenziato

a cura di Rossella Strianese, giovedì 11 giugno 2026, ore 12:22

Una significativa ripartenza per la sanità della Regione Campania. A Boscotrecase, il Pronto Soccorso dell’ospedale “Sant’Anna e Maria Santissima della Neve” è tornato ufficialmente operativo dalle ore 14:00 di oggi. La struttura, che era stata convertita in centro Covid durante l’emergenza sanitaria, ha ripreso i servizi per una popolazione di circa 300mila cittadini, ampliando l’accesso all’assistenza sanitaria in un territorio denso di bisogni.

Un Inizio Promettente: L’Inaugurazione con il Presidente Fico

All’inaugurazione ha partecipato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, che ha evidenziato l’importanza della riapertura all’interno del programma di riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza regionale. “Inauguriamo una struttura moderna, in grado di servire un’utenza vasta”, ha dichiarato Fico, sottolineando l’avanzamento del progetto già avviato dalla precedente giunta. La continuità amministrativa si presenta come un elemento cruciale per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini campani.

Il presidente ha aggiunto: “L’obiettivo principale è rafforzare la rete ospedaliera, assicurando che ogni campano, ovunque risieda, possa avere accesso a servizi di salute di alta qualità.” Un messaggio di sostegno e impegno verso le necessità dei cittadini, in un contesto dove la sanità pubblica è al centro dell’attenzione.

Caratteristiche Avanzate della Nuova Struttura

Il nuovo Pronto Soccorso è stato progettato secondo standard elevati, ottimizzando la gestione dei flussi in base alla gravità dei pazienti. La struttura include 4 postazioni dedicate per codici rossi e altre 4 per i codici gialli, insieme a 7 posti per i codici verdi e azzurri. Spazi specifici sono stati allestiti anche per ambulatori di ortopedia e otorinolaringoiatria. Un’area chirurgica è disponibile per interventi immediati e per la tutela di vulnerabilità.

Particolare attenzione è stata dedicata a realizzare un’area “codice rosa”, destinata all’accoglienza e all’assistenza di donne vittime di violenza. Inoltre, la struttura offre 5 posti letto nell’area di Osservazione Breve Intensiva (Obi) e 2 stanze a pressione negativa per la gestione di patologie infettive, dimostrando un approccio olistico e integrato. Questo rende il Pronto Soccorso un presidio all’avanguardia, capace di affrontare le sfide della salute pubblica contemporanea.

Strategie per una Sanità Pubblica Efficiente

La riapertura di Boscotrecase rappresenta solo un elemento della più ampia strategia regionale. Il presidente Fico ha dichiarato che l’attuale governo sta lavorando a un nuovo piano ospedaliero, con l’obiettivo di superare le criticità strutturali riscontrate negli ultimi anni. La Regione intende assicurare un modello di efficienza e prossimità nella sanità pubblica, mirando a rendere il servizio accessibile e di qualità per tutti i cittadini.

Questa iniziativa è volta a decongestionare gli altri ospedali dell’area vesuviana, in particolare quelli che si trovano a fronteggiare un sovraccarico di accessi. La riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase si configura quindi come un punto di riferimento strategico nella rete territoriale di emergenza, fondamentale per garantire un servizio sanitario tempestivo e adeguato.

In un periodo storico in cui la sanità ha dovuto affrontare sfide senza precedenti, l’impegno della Regione Campania si manifesta nella volontà di ripristinare epotenziare strutture essenziali per la salute pubblica.

Fonti ufficiali confermano la validità di queste iniziative, evidenziando come il rafforzamento della rete di emergenza-urgenza sia essenziale per garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini campani. L’amministrazione regionale continuerà a investire e sviluppare piani strategici per migliorare la qualità del servizio sanitario sul territorio.

Per ulteriori informazioni sul piano sanitario regionale, visitare il sito ufficiale della Regione Campania.

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