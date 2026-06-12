Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia il futuro: Rabiot primo obiettivo se partono Anguissa o De Bruyne”

Il Napoli del futuro prende forma tra valutazioni tecniche, possibili cessioni eccellenti e obiettivi di mercato già individuati. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, pur non essendo ancora stato ufficializzato, è già pienamente coinvolto nella pianificazione della prossima stagione insieme ad Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna.

Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese è ancora in attesa di definire la propria separazione dal Milan, ma nel frattempo ha iniziato a studiare attentamente la rosa azzurra. La convinzione condivisa tra allenatore e società è che il Napoli disponga già di una base molto competitiva e che siano necessari soltanto interventi mirati per mantenere alte le ambizioni.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il centrocampo. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le posizioni di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne rappresentano le principali incognite del mercato azzurro. Da queste due situazioni dipenderanno molte delle future scelte tecniche e strategiche.

Anguissa continua a essere considerato vicino a una possibile separazione. Il centrocampista camerunese ha il contratto in scadenza nel 2027, ma negli ultimi mesi il rapporto con il club si è progressivamente raffreddato. Gli infortuni e alcune divergenze legate alla gestione contrattuale hanno contribuito ad alimentare dubbi sul suo futuro. Al momento non sono arrivate offerte concrete, ma il Napoli non intende correre il rischio di perderlo senza ricavare un’importante plusvalenza.

Discorso differente per Kevin De Bruyne. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse belga ha recentemente dichiarato di voler confrontarsi con la società prima di prendere decisioni definitive sul proprio futuro. Allegri lo considera una risorsa preziosa e sarebbe felice di costruire parte del suo progetto tecnico attorno alle qualità dell’ex Manchester City.

Proprio per questo motivo il tecnico proverà a convincerlo a restare. Tuttavia la società sta già valutando eventuali alternative nel caso in cui uno o entrambi dovessero lasciare Napoli.

Il primo nome sulla lista è quello di Adrien Rabiot. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese rappresenta il profilo ideale per Allegri, che lo ha allenato e valorizzato alla Juventus. Tra i due esiste un rapporto consolidato che potrebbe facilitare qualsiasi eventuale trattativa.

Rabiot viene considerato il grande obiettivo per garantire qualità, esperienza internazionale e personalità a un reparto che potrebbe perdere alcuni dei suoi leader storici. Restano monitorate anche le piste che conducono a Richard Rios del Benfica e ad Atta dell’Udinese, sebbene le richieste economiche del club friulano vengano ritenute particolarmente elevate.

Sul fronte difensivo continua a occupare una posizione privilegiata Mario Gila. Come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il centrale della Lazio resta il profilo preferito da Allegri e Manna per completare il reparto arretrato. La resistenza di Claudio Lotito rappresenta però un ostacolo importante e serviranno ulteriori contatti per provare a sbloccare la situazione.

Per la fascia destra prosegue il monitoraggio di diversi profili. Dodò della Fiorentina viene considerato una soluzione immediatamente pronta e affidabile, mentre Juanlu Sanchez continua a essere seguito dopo i tentativi delle scorse stagioni. Più complicata la pista che porta a Khalaili, valutato circa 25 milioni dall’Union Saint-Gilloise.

In attacco resta viva la candidatura di Oscar Exequiel Zeballos. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come l’esterno argentino del Boca Juniors sia il profilo preferito per rinforzare le corsie offensive. Il fascino di giocare nello stadio dedicato a Maradona potrebbe rappresentare un fattore importante nella trattativa.

Il cantiere Napoli è dunque già aperto. Allegri aspetta di liberarsi definitivamente dal Milan, ma le linee guida del nuovo progetto sono già state tracciate.