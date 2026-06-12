Inter: intesa con Solet, si avvicina l’accordo per l’importo richiesto dall’Udinese.

PARMA, ITALIA – 29 NOVEMBRE: Oumar Solet dell’Udinese Calcio festeggia durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Udinese Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 29 novembre 2025 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Inter e Oumar Solet: Un Incontro Sempre Più Vicino

Recenti notizie indicano che l’Inter ha raggiunto una base di accordo sui termini personali per il difensore Oumar Solet, attualmente in forza all’Udinese. Questa mossa è parte della strategia dell’Inter per rafforzare il proprio reparto difensivo dopo aver conquistato il doppio titolo domestico nella stagione 2025-26. Con l’imminente partenza di veterani come Francesco Acerbi e Matteo Darmian, che vedranno scadere i loro contratti, l’Inter è motivata a intervenire prontamente sul mercato.

Il club nerazzurro è anche in trattativa per una possibile cessione di Yann Bisseck, il che complica ulteriormente la situazione. Solet rappresenta un obiettivo di lunga data per l’Inter, e il direttore sportivo Piero Ausilio ha recentemente dichiarato che il giocatore è tra le opzioni principali in vista della prossima finestra di trasferimenti.

Ausilio ha affermato: “Faremo sicuramente qualcosa per migliorare la difesa. Dobbiamo intervenire, anche solo per questioni numeriche, vista la scadenza dei contratti di Darmian e Acerbi.”

Dettagli della Trattativa e Prospettive Future

Stando a quanto riportato da vari fonti, tra cui La Gazzetta dello Sport, si apprende che Solet è disposto a firmare un contratto quadriennale del valore di circa 2,5 milioni di euro a stagione. L’Inter è anche in procinto di avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni di euro fissata dall’Udinese, con notizie che indicano che mancherebbero all’incirca 3 milioni per soddisfare le richieste del club friulano.

Le due società sono attualmente in discussione su come strutturare l’affare, con la possibilità che Solet possa trasferirsi inizialmente con un prestito, affiancato da un’opzione o obbligo di riscatto. Qualora questo scenario si concretizzasse, si prevede che Solet estenda il suo contratto con l’Udinese prima di intraprendere il nuovo percorso.

In aggiunta a Solet, potrebbe esserci un interesse anche per Arthur Atta, ma le attuali conversazioni si limitano a richieste di informazioni, senza significativi sviluppi in vista. L’Inter continua a monitorare attentamente la situazione mentre cerca di ottimizzare la propria rosa.

Il Ruolo di Oumar Solet nel Futuro dell’Inter

Oumar Solet, 26 anni, ha dimostrato di essere un difensore affidabile nel campionato italiano e rappresenta un rinforzo strategico per l’Inter. Con il suo fisico imponente e la sua abilità nell’anticipare le giocate avversarie, si adatta perfettamente allo stile di gioco che Simone Inzaghi ha cercato di implementare nella sua squadra.

Il combinato di esperienza e gioventù, rappresentato da Solet, potrebbe fornire un boost significativo per un reparto difensivo che è stato messo sotto pressione nella scorsa stagione. La sua capacità di giocare sia come difensore centrale che in una linea a tre lo rende un’opzione versatile che aumenta le possibilità tattiche per il tecnico.

Insomma, l’inserimento di Solet nei ranghi dell’Inter potrebbe rappresentare non solo una questione di necessità, ma anche un passo verso una ristrutturazione mirata e lungimirante del reparto difensivo. Con la finestra di mercato in avvicinamento, le prossime settimane saranno cruciali per capire come evolverà questa situazione.

Fonti ufficiali e account di news sportivo segnalano che l’Inter è attivamente coinvolta nei preparativi per la prossima stagione, evidenziando l’importanza di avere a disposizione una rosa competitiva per affrontare le sfide domestiche e internazionali.

Nel complesso, il mercato estivo si preannuncia ricco di novità e l’arrivo di un giocatore come Solet potrebbe rappresentare una mossa strategica importante per l’Inter.

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