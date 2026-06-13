Aquilani, ex Liverpool, inizia la sua avventura come allenatore in Serie A.

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo

Il Sassuolo ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Alberto Aquilani come nuovo allenatore per la stagione 2026-27. La notizia è stata divulgata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società il 12 giugno 2026. Aquilani, ex centrocampista di Roma, Fiorentina e Liverpool, ha firmato un contratto di due anni con il club emiliano.

Questa nomina segna un importante passo nella carriera di Aquilani, da sempre legato al mondo del calcio italiano. Dopo diverse esperienze nelle categorie inferiori e nelle giovanili, questa sarà la sua prima avventura come allenatore in Serie A. Ha già ricoperto ruoli significativi nel settore tecnico, specialmente durante il suo periodo alla Fiorentina, dove ha lavorato a stretto contatto con Giuseppe Iachini e successivamente guidato la squadra Under 19.

Aquilani ha sostituito Fabio Grosso, recentemente ingaggiato dalla Fiorentina. Dalla sua carriera da calciatore, è interessante notare che anche Aquilani ha indossato la maglia del Sassuolo, contribuendo nelle 16 partite giocate durante la seconda metà della stagione 2016-17.

Il percorso formativo e le esperienze di Aquilani

Prima di arrivare sulla panchina del Sassuolo, Alberto Aquilani ha accumulato una serie di esperienze importanti. Nel 2023-24, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Pisa in Serie B, mentre nella stagione 2025-26 ha guidato il Catanzaro, raggiungendo la finale playoff. Nonostante la sconfitta contro il Monza, questo risultato ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e ha contribuito a costruire la sua reputazione nel calcio italiano.

Aquilani è noto non solo per la sua carriera da atleta, ma anche per la sua preparazione tecnica e l’approccio innovativo al gioco. La sua esperienza in squadre di alto profilo come Roma, Fiorentina e Liverpool lo ha reso un allenatore con una visione ampia e una comprensione profonda delle dinamiche del calcio. I tifosi del Sassuolo saranno curiosi di vedere come tradurrà le sue esperienze passate in strategie efficaci per il club.

Dopo una stagione finita in undicesima posizione con 49 punti, il Sassuolo ha bisogno di un nuovo impulso per risalire le classifiche della Serie A. L’arrivo di Aquilani è visto come una risposta efficace alle sfide future del club. Con la partenza dell’ex CEO Giovanni Carnevali, che ha lasciato la squadra dopo 12 anni per unirsi alla Juventus, è evidente che il Sassuolo sta attuando una ristrutturazione significativa. La direzione del club, tuttavia, rimane orientata verso una crescita sostenibile, e Aquilani rappresenta una parte fondamentale di questo piano.

Cosa aspettarsi dalla nuova era di Aquilani al Sassuolo

Assumere la guida di una squadra come il Sassuolo è senza dubbio una sfida per Aquilani, ma anche un’opportunità per dimostrare il valore del suo lavoro. La squadra ha un’ottima base di giovani talenti e una solida infrastruttura, che Aquilani potrà sfruttare per costruire un progetto vincente. La sua filosofia calcistica, che punta sulla valorizzazione dei giovani e sull’inserimento di schemi di gioco offensivi, potrebbe trasformare l’identità della squadra.

Durante la stagione, sarà cruciale seguire i movimenti di mercato del Sassuolo. La dirigenza avrà un ruolo chiave nel rinforzare la rosa secondo le richieste dell’allenatore. Aquilani dovrà dimostrare di saper gestire la pressione e di portare risultati tangibili, favorendo, al contempo, il gioco spettacolare che i tifosi si aspettano. Sarà interessante osservare come si svilupperà la sua filosofia di gioco e quali saranno i giocatori chiave in questo nuovo progetto.

In sintesi, l’arrivo di Aquilani al Sassuolo segna il inizio di una nuova era per il club. I tifosi sono ansiosi di vedere come l’ex centrocampista tradurrà la sua esperienza sul campo in successo come allenatore. Il supporto che riceverà dalla squadra e dalla dirigenza sarà fondamentale per il buon esito della sua avventura nella massima serie italiana.

Fonti ufficiali:

Non perderti tutte le news su Napoli+