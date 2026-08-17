La Mezzaluna Rossa egiziana invia un nuovo convoglio di aiuti umanitari verso Gaza
IPA67009213 – Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15591508x).A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat, Gaza Strip, on October 24, 2025. Photo by Belal Abu Amer apaimages.A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat,, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory – 24 Oct 2025
IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa egiziana ha lanciato nelle prime ore di oggi il convoglio “Zad Al-Ezza – Dall’Egitto a Gaza” 258, composto da diversi camion diretti verso la Striscia di Gaza.
Secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa egiziana, il convoglio trasporta tonnellate di aiuti umanitari, tra cui oltre 70mila pacchi alimentari, farina, materiali di soccorso, forniture mediche e farmaci, oltre ai prodotti petroliferi necessari al funzionamento degli ospedali e delle strutture essenziali nella Striscia.
La Mezzaluna Rossa egiziana è presente al confine dall’inizio della crisi e mantiene operativi i propri centri logistici, proseguendo gli sforzi per l’ingresso degli aiuti umanitari e di soccorso, che hanno superato il milione di tonnellate, con il contributo di oltre 75mila volontari.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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