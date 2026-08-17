17 Agosto 2026

Ciclismo, stagione finita per Vingegaard. Il vincitore del Giro: “Concentrato sul 2027”

redazione 17 Agosto 2026
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IPA84820261 – Jonas Vingegaard’s final push before crossing the finish line during the 2026 Giro d’Italia. The 109th edition of the race travels from its historic start in the Balkans across the Italian peninsula, through the Apennines, and into the Alps. – Carlo Vergani / SOPA Images – //SOPAIMAGES__MG_8847/Credit:Carlo Vergani / SOPA/SIPA/2605181120

ROMA (ITALPRESS) – Stagione finita per Jonas Vingegaard, ancora alle prese con il recupero dalla frattura alla clavicola rimediata nella caduta al Tour de France. “Dopo un lungo e intenso periodo di gare, un periodo di recupero era comunque previsto dopo il Tour de France. A causa dell’infortunio alla clavicola, l’inizio della mia preparazione è stata posticipata e non mi sarà possibile tornare al massimo della forma nel breve periodo. L’obiettivo è prepararmi al meglio per la stagione 2027. Discuterò di questi obiettivi specifici con la squadra nei prossimi giorni”, ha spiegato il danese della Visma Lease a bike, che in questa stagione si è aggiudicato il Giro d’Italia, la Parigi-Nizza e la Volta a Catalunya.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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