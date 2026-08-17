Libano, il presidente Aoun appoggia la proroga del mandato dell’Unifil

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Il presidente libanese Joseph Aoun ha accolto con favore l‘iniziativa parlamentare che chiede la proroga del mandato della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil). Accogliendo una delegazione guidata dal deputato Melhem Khalaf, il capo dello Stato libanese ha affermato che la presenza dell’Unifil nel sud è importante per diverse ragioni, tra cui aiutare i residenti a rimanere nelle proprie città e villaggi e promuovere la stabilità in coordinamento con l’Esercito libanese, secondo una nota della presidenza della Repubblica. “La nostra prima opzione è prorogare il mandato dell’Unifil”, ha dichiarato Aoun. “Se non verrà rinnovato, la nostra seconda opzione è adottare un quadro che garantisca la presenza continua delle forze internazionali nel sud, nel rispetto del quadro giuridico previsto e a fianco dell’Esercito libanese, in coordinamento con esso, per sostenere la stabilità e svolgere i compiti loro assegnati”, ha proseguito. Il mandato della missione Unifil scadrà a fine 2026.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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