Inter punta su vendite di Frattesi, Luis Henrique e Stankovic per rafforzare il mercato.

MILANO, ITALIA – 14 FEBBRAIO: Luis Henrique dell’FC Internazionale Milano celebra il primo gol della sua squadra, un’autorete di Andrea Cambiaso della Juventus, durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inter: Obiettivi di Mercato Estivo

L’FC Internazionale Milano ha tracettato un ambizioso piano di mercato per l’estate, puntando a generare circa 90 milioni di euro attraverso la cessione di giocatori come Davide Frattesi, Luis Henrique e Aleksandar Stankovic. Questa cifra, combinata con un contributo atteso di 45 milioni dall’Oaktree, porterebbe la disponibilità totale del club a circa 135-140 milioni di euro per il calciomercato.

Da quanto riportato da “Corriere dello Sport”, la partenza di Frattesi sembra essere la meno sorprendente. Il centrocampista ha raggiunto una fase di conclusione della sua esperienza con i Nerazzurri e sembra intenzionato a cercare nuove sfide altrove. Nonostante una stagione finale tranquilla, il club lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rispecchia l’offerta di 30 milioni ricevuta dal Bournemouth a gennaio, la quale era stata rifiutata a causa della mancanza di alternative.

Il Caso di Luis Henrique e Aleksandar Stankovic

Nel contesto delle dipartite, il caso di Luis Henrique è degno di nota. Il club sarebbe disposto ad accettare un’offerta simile a quella già proposta da Bournemouth, considerando che l’attaccante non ha ancora trovato un ruolo fisso nella squadra. Le prestazioni altalenanti del brasiliano hanno fatto sorgere dubbi sul suo futuro nell’Inter, e la dirigenza è pronta a prendere in considerazione un trasferimento che possa fare spazio a un nuovo innesto.

Un’altra figura chiave è quella di Aleksandar Stankovic. L’Inter ha intenzione di esercitare l’opzione per riacquistarlo dal Club Brugge per 23 milioni di euro. Tuttavia, l’impatto netto sul bilancio sarà più vicino ai 13 milioni, considerando i 10 milioni già incassati. La sua permanenza a Milano, però, non è garantita, in quanto il Brentford ha già dimostrato interesse e si prevede che altri club di Premier League possano seguirne l’esempio.

La valutazione interna per Stankovic è di 40 milioni di euro, ma la decisione di cederlo crea divisioni all’interno del club. Alcuni dirigenti ritengono che debba essere trattenuto a prescindere dalle offerte, mentre altri sono aperti alla vendita, a patto che i fondi vengano reinvestiti per acquistare un sostituto di alta qualità.

Impatti sul Futuro dell’Inter

Queste decisioni di mercato avranno un impatto significativo sul futuro dell’Inter. Con una potenziale disponibilità di 140 milioni di euro, il club avrà l’opportunità di rafforzare la rosa e affrontare nuove sfide sia in Serie A che in competizioni europee. La dirigenza è chiamata a fare scelte strategiche per garantire che ogni cessione porti non solo guadagni economici, ma anche migliorie tecniche e tattiche alla squadra.

Il monitoraggio attento del mercato estivo e l’analisi delle offerte presentate dalle squadre concorrenti saranno cruciali. La loro abilità nel massimizzare il potenziale di vendita dei giocatori e reinvestire nel talento giovane e promettente definirà il loro successo nei prossimi anni. L’intera comunità calcistica sarà in attesa di vedere come si evolveranno i piani di mercato dell’Inter e quali giocatori entreranno a far parte della rosa per la stagione 2026/2027.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, transfermarkt.com.

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