Lukaku smentisce: “Non ho mai chiesto di lasciare il Napoli”

Romelu Lukaku: il futuro al Napoli è più chiaro di quanto si pensasse

Napoli. Romelu Lukaku, centravanti belga, rompe il silenzio e sorprende il mondo del calcio partenopeo. Dopo settimane di voci incessanti sul suo possibile addio, il calciatore ha rilasciato dichiarazioni che delineano un quadro completamente differente.

Fino ad ora, il futuro di Lukaku sembrava essere già segnato: un’uscita imminente dal Napoli alimentata da un presunto conflitto tra il giocatore e il club. Queste speculazioni sono state smontate dall’attaccante stesso, che ha confermato al portale belga RTBF: “Ho ancora un anno di contratto con il Napoli e non ho chiesto io la cessione al club”.

Le sue affermazioni sono arrivate shockando l’ambiente, dato che negli ultimi tempi si era parlato di una rottura tra lui e la società. Lukaku ha sottolineato che i rapporti con il Napoli sono “tranquilli” e senza problemi, e ha rivelato di aver persino avuto conversazioni con l’allenatore. “Tutto è stato esagerato”, ha commentato, evidenziando la differenza tra la realtà e il modo in cui alcuni media italiani hanno trattato la questione.

Un chiarimento necessario sulla sua condizione fisica

Nei suoi commenti, Lukaku ha anche chiarito le motivazioni che lo hanno portato a tornare temporaneamente in Belgio tra marzo e aprile. “Sentivo che qualcosa non andava nel mio corpo e ero frustrato poiché non riuscivo a contribuire come avrei voluto al Napoli. Così sono tornato per un controllo e dalla risonanza magnetica è emerso un sovraccarico muscolare”, ha spiegato.

Questo chiarimento è fondamentale poiché durante il suo periodo di assenza, le speculazioni sullo stato di forma dell’attaccante si sono intensificate, generando malumori tra i tifosi e all’interno del club. La percezione che Lukaku avesse abbandonato la nave ha pesato molto, ma il suo intervento ridimensiona questi timori: “Ho parlato anche con l’allenatore e ora voglio concentrarmi sul Mondiale”, ha aggiunto, segnalando di avere l’intenzione di riprendere al più presto il ritmo partita necessario per tornare a essere decisivo per il suo club.

Prospettive future e ambizioni a lungo termine

Oltre a chiarire la sua situazione attuale, Lukaku ha voluto affrontare anche le sue ambizioni future. In merito al suo legame con l’Anderlecht, club dove è iniziata la sua carriera, ha detto: “Desidero tornare un giorno, ma non in questa estate”. Questa dichiarazione ha fatto discutere, poiché apre interrogativi sul suo reale impegno nel club partenopeo e sulla possibilità di un ritorno alle origini in un futuro remoto.

In questo contesto, emerge anche la preparazione di Lukaku per le competizioni internazionali. “Abbiamo effettuato test di velocità e ho toccato i 35,5 km/h. Non ero così veloce da anni”, ha rivelato con entusiasmo, segnalando di essere pronto per affrontare le sfide che lo attendono. Inoltre, ha espresso il desiderio di “giocare fino al Mondiale 2030”, il che lascia intendere un impegno di lungo periodo nel mondo del calcio, mirando a rimanere competitivo fino all’età di 37 anni.

Le parole di Lukaku giungono come una boccata d’aria fresca per i tifosi azzurri, in un momento in cui le speculazioni su un possibile addio stavano alimentando un clima di incertezza. La sua intenzione di continuare a lottare per il Napoli e la nazionale potrebbe cambiare le carte in tavola per un giocatore che rimane una figura centrale nel calcio contemporaneo.

In sintesi, dopo un periodo di tensioni e malintesi, le dichiarazioni di Lukaku riaprono a nuovi scenari. I tifosi possono ora guardare al futuro con maggiore ottimismo, mentre il calciatore stesso si prepara a giocare un ruolo importante sia nel campionato che in campo internazionale.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le dichiarazioni ufficiali di Romelu Lukaku sul portale belga RTBF.

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