Inaugurazione dei Nuovi Chioschi a Piazza Garibaldi, Napoli

Il 29 maggio 2026, alle ore 9:30, Napoli festeggerà l’apertura dei nuovi chioschi di Piazza Garibaldi, un’iniziativa che fa parte del progetto Bella Piazza. Questo evento rappresenta un passo significativo verso la trasformazione della piazza in un luogo vivace e accogliente, in linea con gli obiettivi di riqualificazione urbana e sociale della città.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno figure di spicco come il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio, e la coordinatrice del progetto Bella Piazza, Elena de Filippo della Dedalus Cooperativa Sociale. Saranno presenti anche rappresentanti delle Università Federico II e Vanvitelli, nonché dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, che contribuiscono attivamente al progetto.

I sei nuovi chioschi, allestiti a seguito del rifacimento di Piazza Garibaldi, si uniscono ai due già operativi: la Portineria Garibaldi, spazio eventi e centro di aggregazione, e il presidio delle forze dell’ordine, fondamentale per la sicurezza della zona. Questa apertura completa il sistema degli otto presidi pensati per promuovere vicinanza, cultura e inclusione sociale.

Un Progetto di Rigenerazione Urbana

Il progetto Bella Piazza, sostenuto da Fondazione Con il Sud, include il coinvolgimento di circa 50 organizzazioni del territorio e mira a trasformare l’Area Nord di Piazza Garibaldi in uno spazio accogliente e inclusivo, fondamentale per l’immagine della città. La riqualificazione della zona prevede un’integrazione di interventi sociali, culturali ed economici, rendendo la piazza un punto di riferimento per i cittadini e i turisti.

I nuovi chioschi offriranno diverse attività, tra cui la promozione di filiere etiche e prodotti confiscati alla mafia, educazione street, contrasto alla violenza di genere, e supporto per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’inclusione di elementi culturali e sociali fa di questi chioschi non solo spazi commerciali, ma anche centri di aggregazione e formazione.

La gestione dei chioschi è affidata a diverse realtà locali, tra cui l’ATS Terre Future, capitanata dalla TRAM Cooperativa Sociale, la Fondazione RUT, la Cooperativa Sociale EVA, e altre associazioni che operano a favore della comunità. Ogni chiosco porterà un valore aggiunto, contribuendo alla riqualificazione e all’animazione della piazza.

Dettagli sulle Attività dei Chioschi

Ogni chiosco avrà un’identità specifica e si dedicherà a iniziative benefiche per il quartiere:

Dedalus Cooperativa Sociale: Qui è previsto un chiosco di street food che unisce la cucina napoletana a piatti internazionali, rendendo la gastronomia un veicolo di dialogo culturale. Sono previsti laboratori per bambini, attività for a scuole e una biblioteca dedicata ai cibi del mondo. Questo spazio promuoverà anche l’inserimento lavorativo di giovani e donne del territorio.

Cooperativa Sociale EVA: Si concentrerà sulla vendità di prodotti artigianali a rilevanza sociale, puntando a sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere e i diritti delle donne. Questo chiosco sarà un rifugio inclusivo, trasmettendo un messaggio di rinascita.

Bottega Sociale Terre Future: Un punto di vendita di prodotti provenienti da filiere etiche e beni confiscati alle mafie. La bottega offrirà anche attività di formazione e iniziative educative per i cittadini e le scuole.

Fondazione RUT: Questo chiosco sarà un centro di ricerca sociale sul disagio giovanile, collaborando con il CNR. Offrirà iniziative come book sharing, un caffè letterario e promozioni di prodotti etici e sostenibili.

NEST Napoli Est Teatro ETS: Dedicato alla cultura e al teatro, questo chiosco ospiterà incontri con artisti e spettacoli, favorendo l’accesso alla cultura e l’animazione sociale della piazza.

Comebag – Temi S.p.A.: Il servizio logistico smart per la gestione dei bagagli dei turisti sarà un’ulteriore attrattiva per i visitatori, migliorando l’efficienza dell’accoglienza turistica.

Per informazioni e dettagli sul progetto Bella Piazza, è possibile consultare fonti ufficiali come il sito di [Fondazione Con il Sud](https://www.fondazioneconilsud.it) e il Comune di Napoli.

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