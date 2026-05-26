Gazzetta dello Sport: “Napoli, non solo Max”

Il Napoli continua a riflettere sul futuro della propria panchina. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il summit andato in scena tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli è servito per analizzare attentamente tutti i profili candidati a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Una scelta considerata cruciale dal club azzurro, chiamato ad aprire un nuovo ciclo dopo due stagioni vissute stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Nel focus firmato da Vincenzo D’Angelo, la Gazzetta dello Sport evidenzia come De Laurentiis sia perfettamente consapevole del peso della decisione. L’errore commesso dopo l’addio di Luciano Spalletti con la scelta di Rudi Garcia rappresenta ancora una ferita aperta, motivo per cui il presidente vuole evitare qualsiasi passo falso. Conte ha lasciato in eredità uno scudetto, una Coppa Italia e un secondo posto, risultati che inevitabilmente aumentano la pressione sul prossimo allenatore del Napoli.

Massimiliano Allegri resta il nome più forte. Vincenzo D’Angelo racconta sulla Gazzetta dello Sport che il rapporto tra il tecnico toscano e De Laurentiis dura ormai da anni e che oggi sembrano esserci finalmente le condizioni giuste per trasformare il lungo corteggiamento in qualcosa di concreto. Allegri avrebbe aperto con convinzione al progetto Napoli, mentre il presidente azzurro continua a vedere in lui il profilo ideale per garantire continuità vincente e solidità tecnica.

La Gazzetta dello Sport sottolinea anche il peso del rapporto tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, nato durante gli anni condivisi alla Juventus. Un legame forte che rappresenta un ulteriore elemento a favore dell’operazione. Tuttavia, come evidenzia Vincenzo D’Angelo, De Laurentiis continua a prendersi altro tempo prima di accelerare definitivamente, anche per valutare le possibili reazioni dell’ambiente napoletano dopo alcuni dissapori avuti in passato tra Allegri e parte della tifoseria azzurra.

Per questo motivo resta viva la pista che porta a Vincenzo Italiano. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bologna continua a essere molto apprezzato dal presidente del Napoli, che lo segue ormai da anni. Italiano dovrà confrontarsi nei prossimi giorni con il Bologna per discutere del proprio futuro, ma l’assenza delle coppe europee potrebbe spingerlo a valutare seriamente la possibilità di trasferirsi in azzurro.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come Napoli rappresenterebbe per Italiano il salto definitivo: Champions League, alta classifica e una rosa già costruita per esaltare il suo calcio offensivo e aggressivo. Dopo le esperienze europee vissute con Fiorentina e Bologna, il tecnico vedrebbe nel Napoli l’occasione perfetta per misurarsi stabilmente al vertice del calcio italiano.

Intanto De Laurentiis continua comunque a monitorare anche altre opzioni. Vincenzo D’Angelo racconta sulla Gazzetta dello Sport che il Napoli ha sondato Andoni Iraola, che però avrebbe preferito restare in Premier League, mentre nel weekend ci sarebbe stato anche un contatto con Thiago Motta, desideroso di rilanciarsi dopo la difficile esperienza alla Juventus.

Il quadro resta dunque aperto, anche se Allegri continua a mantenere un leggero vantaggio su Italiano. Ma come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, quando si parla di Napoli e De Laurentiis le sorprese non sono mai escluse. L’unica certezza è che il nuovo progetto azzurro avrà bisogno di una guida forte per continuare a vincere.