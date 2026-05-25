Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri sempre più vicino: De Laurentiis accelera per il dopo Conte”

Il Napoli accelera per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese è diventato il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per aprire il nuovo ciclo azzurro dopo la separazione con Antonio Conte. Le prossime ore saranno decisive, soprattutto in attesa delle scelte definitive del Milan e di Gerry Cardinale sul futuro della panchina rossonera.

Nel focus firmato da Vincenzo D’Angelo, la Gazzetta dello Sport racconta come De Laurentiis non abbia mai smesso di pensare ad Allegri, già vicino al Napoli nella scorsa estate prima della conferma di Conte. Nemmeno il difficile finale di stagione del Milan ha modificato le convinzioni del presidente azzurro, che considera Max il profilo ideale per guidare una squadra già competitiva e pronta a restare ai vertici della Serie A.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il ko del Milan contro il Cagliari abbia praticamente chiuso il rapporto tra Allegri e il club rossonero. Cardinale rifletterà nei prossimi giorni sull’esonero ufficiale, ma nel frattempo il tecnico avrebbe già aperto concretamente alla possibilità di approdare al Napoli. Vincenzo D’Angelo evidenzia infatti il peso del rapporto personale tra Allegri e De Laurentiis, oltre all’amicizia storica con il direttore sportivo Giovanni Manna, elemento che starebbe favorendo il dialogo tra le parti.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli rappresenterebbe per Allegri anche l’ultima grande occasione per rilanciarsi immediatamente dopo una stagione tormentata vissuta al Milan. Il progetto azzurro viene considerato estremamente competitivo: una rosa forte, pochi ritocchi sul mercato e la possibilità di disputare una Champions League da protagonista. Tutti elementi che starebbero convincendo Max ad accettare la sfida.

Il club azzurro, come ribadisce ancora la Gazzetta dello Sport, vuole muoversi rapidamente per evitare inserimenti e iniziare subito la programmazione tecnica della prossima stagione. Dopo il messaggio social “Grazie Mister Conte”, il Napoli si sarebbe già proiettato totalmente sul futuro. E quel futuro, oggi, sembra avere sempre di più il volto di Massimiliano Allegri.

La sensazione, raccontata da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è che gli astri si siano finalmente allineati: De Laurentiis cerca un allenatore esperto e vincente, Allegri vuole immediatamente ripartire in un ambiente ambizioso. Napoli e Max, mai come adesso, sembrano davvero vicinissimi.