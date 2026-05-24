25 Maggio 2026

Bologna incerto sul futuro dopo il 3-3: “Traeremo le nostre conclusioni”.

redazione 24 Maggio 2026
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Il Futuro di Vincenzo Italiano a Bologna: Incertezze e Aspirazioni

BOLOGNA, ITALIA – 23 MAGGIO: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e FC Internazionale al Renato Dall’Ara Stadium il 23 maggio 2026. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Vincenzo Italiano ha lasciato presagire che il suo futuro al Bologna non è certo dopo un avvincente pareggio 3-3 contro l’Inter e le voci che lo accostano a club come Napoli e Milan. “Incontrerò la società e tireremo le nostre conclusioni”, ha dichiarato il tecnico.

Il Bologna ha concluso la stagione con un match rocambolesco contro l’Inter, che ha visto i rossoblu capitolare da un vantaggio di 3-1 a un pareggio. Nonostante ciò, la squadra aveva già certificato la sua situazione, mancando la qualificazione europea, sebbene abbia raggiunto i quarti di finale dell’Europa League, affrontando l’Aston Villa.

Un Bilancio di Stagione e L’Impatto sui Tifosi

Alla fischio finale, Italiano ha prima fatto salutare i giocatori ai tifosi, per poi andare sotto la Curva e salutare personalmente, mentre si intensificano le speculazioni riguardo a un possibile allontanamento dal Dall’Ara. “Abbiamo chiuso questa stagione molto bene, con quattro partite senza sconfitte”, ha affermato Italiano a DAZN Italia.

Il tecnico ha riflettuto sul percorso della squadra: “Non siamo riusciti a compiere il miracolo sportivo di ottenere il settimo posto, ma sono comunque soddisfatto perché ci sono squadre molto forti davanti a noi. I tifosi hanno riconosciuto che è stata una stagione lunga, faticosa ed emozionante. Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo anche vissuto momenti esaltanti.”

Le voci circolanti suggeriscono che Italiano potrebbe ricevere una chiamata a una carriera di maggiore livello, essendo considerato un’alternativa a Max Allegri al Milan e ad Antonio Conte al Napoli. “Non è la prima volta che mi viene chiesto del mio futuro, e comincia a creare una certa pressione. Incontrerò la società, non abbiamo l’Europa da pianificare, quindi dobbiamo capire cosa vogliamo fare”, ha spiegato.

Pianificare per un Futuro Brillante

“Gli attimi vissuti con questi tifosi non possono essere cancellati nemmeno dalle situazioni negative. La Coppa Italia vinta resta nella nostra sala trofei,” ha proseguito Italiano. “Questi due anni sono stati incredibili, viaggiando in Europa. Crediamo che sia stato realizzato qualcosa di straordinario. Ora è importante pianificare con attenzione, perché la gente merita di vedere un grande Bologna.”

Il tecnico ha messo in luce la necessità di mantenere vivo il giusto spirito all’interno della squadra. “Questa atmosfera deve essere protetta, e le cose devono essere fatte per bene. Ci sono squadre molto forti in questo campionato, ma ci sono anche altre realtà che potrebbero farsi sentire. E Bologna potrebbe essere tra queste,” ha concluso Italiano.

Il dibattito sul futuro di Vincenzo Italiano si intensifica in vista delle prossime settimane. Con la pausa estiva in arrivo, i tifosi e gli addetti ai lavori attendono notizie sul suo destino e sulle strategie che il Bologna intende adottare per il futuro.

Per ulteriori aggiornamenti e notizie sulle trattative di mercato e sul futuro dell’allenatore, segui i canali ufficiali della Serie A e del Bologna FC.

Fonti: DAZN Italia, Bologna FC, Serie A.

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