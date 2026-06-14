Campania supera Lombardia: ecco i migliori medici d’Italia premiati nel 2023.

I MioDottore Awards 2026: Eccellenza Medica in Campania

Lo scorso lunedì, presso il Milano Luiss Hub, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei MioDottore Awards 2026, un riconoscimento annuale che celebra i medici più apprezzati d’Italia. Quest’anno, la Campania ha conquistato un primato significativo, superando la Lombardia e affermandosi come la regione con il maggior numero di professionisti premiati.

Il progetto, ideato da MioDottore, coinvolge sia pazienti che colleghi nel processo di selezione, mettendo in luce le eccellenze della sanità italiana. I vincitori si distinguono per la loro competenza, professionalità e la qualità dell’assistenza che offrono. Questo riconoscimento è fondamentale per evidenziare le figure mediche che contribuiscono al miglioramento della salute pubblica.

In questa edizione, la Campania ha visto premiati nove medici nelle rispettive specializzazioni, consolidando la propria reputazione di polo sanitario di eccellenza. Questo numero segna un aumento rispetto all’edizione 2025, dove la regione aveva condiviso il primo posto con la Lombardia, entrambi con sette medici premiati. Oggi, con il primato di nove professionisti riconosciuti, la Campania si afferma come la regione leader nella sanità italiana.

Le Specializzazioni dei Medici Campani Premiati

Seguendo la Campania nella classifica ci sono la Sicilia, con otto nominativi, e la Puglia, con cinque. Questi dati dimostrano come le regioni del Mezzogiorno stiano continuando a esprimere eccellenze mediche di valore, capaci di distinguersi a livello nazionale per la qualità delle cure e la loro attenzione al paziente. La Campania non si limita a vantare un alto numero di premiati, ma mostra anche la varietà delle specializzazioni disponibili nel settore sanitario.

Napoli, in particolare, gioca un ruolo cruciale nel successo della Campania. Con quattro medici premiati, è la provincia italiana con il maggior numero di professionisti riconosciuti nell’edizione 2026. Questo mette in evidenza l’importanza di Napoli come centro di eccellenza sanitaria e la competenza dei suoi professionisti. Questi medici non solo offrono cure di alto livello, ma anche un servizio attento al benessere e alle necessità dei pazienti.

I nove medici campani premiati nella cerimonia di quest’anno dimostrano una gamma di specializzazioni diverse, evidenziando la diversità e la qualità dell’assistenza sanitaria disponibile in Campania. A Napoli sono stati premiati Michela Williams (Allergologia), Sara De Sarno (Anestesia), Claudio Cerchione (Ematologia) e Stefano Russo (Oftalmologia). Non mancano rappresentanti da altri comuni, come Gianmarco Capasso (Dermatologia) di Mugnano di Napoli.

A completare la lista degli eccellenti professionisti ci sono Marcello Orio (Diabetologia) di Salerno, David Ricciardi (Geriatria) di Marcianise, Vincenzo Perrella (Medicina Legale) di Marano di Napoli e Dario Barone (Podologia) di Casalnuovo di Napoli. Questi riconoscimenti riflettono non solo le abilità professionali dei medici, ma anche il costante impegno della sanità campana nel fornire servizi di alta qualità.

La premiazione dei MioDottore Awards rappresenta una vetrina per i medici che si dedicano quotidianamente a migliorare la salute e il benessere dei pazienti, contribuendo a trasformare la Campania in un importantissimo hub per la salute pubblica in Italia.

Non si tratta soltanto di un riconoscimento; è un incoraggiamento a continuare a investire nella qualità delle cure e a mantenere elevati standard professionali. La presenza di un numero così alto di medici premiati in Campania è un chiaro segnale della vitalità e della competitività della sanità regionale.

Per capire l’importanza di questi riconoscimenti e il loro impatto sulla comunità, è utile considerare il feedback dei pazienti e il riconoscimento a livello nazionale. Gli MioDottore Awards si configurano come un faro che guida le scelte dei cittadini nella ricerca di assistenza sanitaria, enfatizzando l’eccellenza dei professionisti coinvolti.

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