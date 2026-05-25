25 Maggio 2026

Medvedev non teme Alcaraz al Roland Garros: scopri il motivo sorprendente.

redazione 24 Maggio 2026
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L’assenza di Carlos Alcaraz apre nuove possibilità a Roland Garros

La decisione di Carlos Alcaraz di saltare il torneo di Roland Garros ha creato un’opportunità unica per diversi giocatori del circuito ATP. A causa di un problema persistente al polso, Alcaraz non parteciperà né al French Open né a Wimbledon, lasciando spazio a una nuova generazione di talenti.

La mancanza del giovanissimo spagnolo ha reso Jannik Sinner il principale favorito del torneo, ma altri nomi prestigiosi come Daniil Medvedev possono ora aspirare a traguardi importanti. Medvedev, attualmente ex numero uno al mondo, si prepara a sfruttare l’opportunità offerta dall’assenza di Alcaraz.

Durante una conferenza stampa post-partita, Medvedev ha espresso i suoi pensieri riguardo alla situazione: “Onestamente, per me non cambia nulla. Qui a Roland Garros non sono mai arrivato in semifinale, quindi prendo tutto un match alla volta.” La sua consapevolezza della difficoltà del torneo in caso di una semifinale contro Sinner dimostra una mentalità realista e competitiva.

Le parole di Daniil Medvedev sull’assenza di Alcaraz

Medvedev ha proseguito la sua analisi, dicendo: “Naturalmente, se in semifinale dovessi affrontare Jannik [Sinner] e Carlos non ci fosse dall’altra parte, potrebbe sembrare un’opportunità più facile per vincere il torneo. Ma in questo momento, non sono ancora a quel punto.” La sua determinazione a non sottovalutare i primi turni è evidente, considerando che ha perso per ben sei volte al primo turno di Roland Garros in passato.

“Voglio solo fare del mio meglio e cercare di avanzare nel torneo. Se arrivo in semifinale o in finale, potrei riconsiderare queste domande,” ha aggiunto Medvedev, sottolineando la sua dedizione al presente.

Inoltre, ha espresso il suo desiderio di rivedere Alcaraz in campo il prima possibile: “Spero davvero che torni a giocare. So che non disputerà Wimbledon, quindi mi auguro che possa recuperare velocemente. Non sono sicuro riguardo alla sua situazione, ma ci piacerebbe rivederlo nel spogliatoio e in campo.”

Il percorso di Medvedev a Roland Garros

Medvedev inizia il suo percorso al Roland Garros affrontando Adam Walton, un avversario con cui ha già condiviso il campo in precedenti occasioni, con entrambi i giocatori che vantano una vittoria a testa nei loro incontri. Superato il primo turno, il russo potrebbe incontrare Alexei Popyrin, ex campione di Masters, o l’americano Zachary Svajda nel secondo turno, il che rende il suo cammino ancora più interessante.

Analizzando il tabellone, Medvedev si trova in quella che molti considerano la quarti più “debole”. Questo fattore potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per lui, facilitando la strada verso la sua prima semifinale al Roland Garros. Altri nomi presenti nella sua sezione includono Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Valentin Vacherot e Learner Tien.

Da notare che il miglior risultato di Medvedev a Roland Garros è stata una presenza nei quarti di finale nel 2021. Con l’assenza di Alcaraz e un tabellone favorevole, le sue possibilità di migliorare quel piazzamento sembrano ora più concrete.

La situazione attuale nel tennis maschile dimostra come, in assenza di alcuni dei più grandi talenti, ci siano sempre nuove opportunità pronte a essere colte. Il grande pubblico attende con ansia i prossimi match, mentre Medvedev e Sinner si preparano a dimostrare il loro valore nella storica cornice del torneo parigino.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare fonti ufficiali come la ATP e i canali di comunicazione del Roland Garros.

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