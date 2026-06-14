14 Giugno 2026

Allegri-Napoli: la fumata bianca attesa per il 10 ottobre. Accordo imminente.

Anna Gaia Cavallo 14 Giugno 2026
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Il Milan e l’Obbligo per l’Iscrizione al Campionato

Il Milan è attualmente nel mezzo di una situazione delicata: deve risolvere il contratto di Massimiliano Allegri per l’iscrizione al prossimo campionato. Questa operazione non è solo una questione burocratica, ma un passaggio fondamentale per continuare la propria attività calcistica nel panorama italiano. La scadenza per tale risoluzione è fissata e imminente, aumentando la pressione sui dirigenti rossoneri.

Recentemente, il Napoli ha manifestato grande attesa per questa situazione, in quanto si prepara ad annunciare l’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra. Secondo le fonti ufficiali, tra cui il Corriere della Sera, il club partenopeo ha già pianificato il contratto per il nuovo tecnico, ma afferma che tutto dipende dallo scioglimento del legame contrattuale di Allegri con il Milan.

Dettagli Cruciali: La Data da Ricordare

Il quotidiano sportivo ha rivelato che il Milan ha un obbligo molto preciso: entro il 16 giugno deve corrispondere a Massimiliano Allegri il suo ultimo stipendio. Questa data non è solo una scadenza contrattuale, ma è anche determinante per l’iscrizione del club al campionato. Infatti, la risoluzione di questo contratto è necessaria per garantire che tutte le pratiche siano in ordine e che il Milan possa competere nella prossima stagione.

Allegri, esonerato a fine stagione, sta lavorando per arrivare a un accordo con il Milan. Questa intesa è fondamentale non solo per il tecnico, ma anche per il Napoli, che attende un segnale chiaro per poter ufficializzare il suo nuovo corso. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha già preparato un’offerta per Allegri, che prevede un ingaggio competitivo, pur mantenendo un divario rispetto al contratto precedente con il Milan.

Le dinamiche tra Milan e Napoli sono complesse e coinvolgono molteplici aspetti, dall’economia ai progetti tecnici. De Laurentiis ha predisposto un contratto che, sebbene preveda un salario inferiore rispetto a quello di Allegri al Milan, si estende su tre anni. Ciò implica che l’importo totale dell’accordo supererà i 10 milioni di euro, una cifra che riflette l’importanza dell’allenatore nel progetto a lungo termine del Napoli.

Oltre agli aspetti finanziari, c’è anche l’elemento psicologico: Allegri, dopo un periodo di tensione e incertezze, ha la possibilità di ricominciare in un nuovo ambiente. La pressione è alta e il tempo stringe, ma entrambe le parti sono motivate a trovare una soluzione vantaggiosa.

In questa attesa, il Napoli continua a monitorare la situazione con attenzione, pronto a entrare in azione non appena il Milan avrà risolto le sue questioni interne. È un momento cruciale sia per il club rossonero, che vuole sistemare le sue pendenze, sia per il Napoli, che cerca di recuperare terreno in un campionato sempre più competitivo.

Da considerare anche l’effetto che questo passaggio ha sul mercato. Con Allegri al timone, il Napoli potrebbe attuare strategie di acquisto e vendita di giocatori differenti, focalizzandosi sui profili adatti alla filosofia del nuovo allenatore. Al contrario, se il Milan non dovesse procedere con la risoluzione in tempi brevi, le ripercussioni potrebbero estendersi anche ad altre trattative.

La situazione attuale riporta alla ribalta il dibattito sull’importanza della gestione contrattuale nel calcio moderno, dove tempistiche e precisione giocano un ruolo cruciale nel determinare il futuro delle squadre. La pressione su Milan e Napoli è palpabile, dando vita a un clima di grande attesa e speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Infine, un occhio attento deve essere posto non solo sulle dinamiche interne dei club, ma anche sul coinvolgimento dei principali attori, a partire dagli agenti fino ai dirigenti. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’accordo tra Allegri e il Milan avrà finalmente un esito positivo, permettendo di sbloccare una situazione che sta creando non poche tensioni nel panorama calcistico nazionale.

Fonti: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Sky Sport.

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