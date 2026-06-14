14 Giugno 2026

Djokovic escluso dal GP di Barcellona, applaude la prima vittoria di Hamilton con Ferrari.

redazione 14 Giugno 2026
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Il Drammatico Inizio di Novak Djokovic al Gran Premio di Barcellona

Novak Djokovic ha vissuto un’esperienza singolare al Gran Premio di Barcellona, iniziando la sua giornata con un imprevisto al varco d’ingresso. La star del tennis ha infatti dimenticato il suo pass, trovandosi momentaneamente bloccato fuori dai cancelli del prestigioso evento. Secondo quanto riportato dal fotografo di F1, Kym Illman, un membro del suo entourage ha generosamente offerto il proprio pass a Djokovic, mentre tornava indietro per recuperare il suo. Questo momento, sebbene leggero, sottolinea l’importanza delle rigide misure di sicurezza in Formula 1, che non risparmiano nemmeno un campione come Djokovic, vincitore di ben 24 titoli del Grande Slam.

Dopo questo episodio imbarazzante, la giornata di Djokovic ha preso una svolta positiva, portandolo a un evento memorabile: il ruolo di bandiera a scacchi per la vittoria di Lewis Hamilton, il quale ha coronato la sua prestazione con un’importante vittoria come pilota Ferrari.

Hamilton e la Storica Vittoria con Ferrari

Quella di Hamilton non è stata una vittoria qualsiasi. Si è trattato del suo settimo trionfo al Circuito di Barcellona-Catalunya, il che gli ha permesso di superare il leggendario Michael Schumacher nella classifica degli allori ottenuti sul tracciato. Questa vittoria rappresenta anche un’importante pietra miliare nella carriera di Hamilton, poiché è stata la sua prima volta sul gradino più alto del podio con il team di Maranello.

La strategia a tre pit stop di Ferrari si è rivelata vincente, permettendo a Hamilton di superare l’ex leader della corsa, George Russell, e di prendere il comando nei momenti finali della gara. Questo successo ha ulteriormente ampliato le sue possibilità di competere per il titolo, avvicinandolo a Kimi Antonelli della Mercedes, che era in testa alla classifica e ha subito un imprevisto ritardo.

Grazie a questa vittoria, Hamilton ha dimostrato che le sue ambizioni per il titolo non sono affatto svanite. Mentre altri piloti, come Antonelli, hanno visto le loro speranze svanire con ritiri e performance inconsistenti, Hamilton ha dimostrato di essere in ottima forma, accumulando punti cruciali per la lotta al titolo.

La giornata di gara ha avuto risvolti significativi non solo per Hamilton, ma anche per la Ferrari, che sembra rinvigorire le proprie ambizioni per il campionato del mondo. Con la Mercedes che continua a mostrare segni di vulnerabilità, i tifosi della scuderia italiana possono iniziare a sognare. La vittoria di Hamilton ha offerto nuove speranze e prospettive per una stagione che si era precedentemente dimostrata difficile per la Ferrari.

Inoltre, il ritorno di Hamilton alla vittoria con Ferrari rappresenta un capitolo emozionante della storia della Formula 1, con il pilota britannico che ha dimostrato di essere un avversario temibile anche nei colori rossi. Gli appassionati di corse possono aspettarsi una competizione accesa, con Hamilton che continua a spingere per il suo ottavo titolo mondiale e la Ferrari che prova a rialzarsi dopo anni di difficoltà.

In questo contesto, l’episodio iniziale di Djokovic è diventato solo un aneddoto rispetto a quanto accaduto in pista. La giornata ha messo in evidenza non solo la sorte di Hamilton e Ferrari, ma anche la robustezza e la determinazione di un pilota che ha saputo reinventarsi e diventare nuovamente competitivo.

Fonti Ufficiali di Formula 1

In sintesi, insieme all’episodio del pass, il Gran Premio di Barcellona ha segnato una giornata di celebrazione per Hamilton e Ferrari, un momento che potrebbe essere ricordato come un punto di svolta nella stagione 2023 di Formula 1. Con il ritorno di Hamilton alla vittoria e la nuova energia della Ferrari, la competizione per il titolo si preannuncia più avvincente che mai.

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