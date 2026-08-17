17 Agosto 2026

Cagliari, il calciatore Yael Trepy rischia di annegare in piscina: è ricoverato in terapia intensiva

redazione 17 Agosto 2026
Yael-Trepy.jpg

IPA84518788 – Yael Fritz Junior Trepy of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs Udinese Calcio, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, May 09 2026

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile ‘Santissima Annunziata’ di Sassari, dove si trova in terapia intensiva”. Lo si legge in una nota della società sarda.

“Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”, si legge nel comunicato.

Secondo una prima ricostruzione, il calciatore avrebbe rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Classe 2006, prelevato nel 2023 dal Creteil, Trepy ha giocato titolare la partita di Coppa Italia contro l’Arezzo di tre giorni fa, vinta dai sardi per 1-0. Dopo la partita, alla squadra erano stati concessi due giorni di riposo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Lucumi.jpg

Juventus, ufficiale l’acquisto di Lucumi dal Bologna

redazione 17 Agosto 2026
20260816_0179.jpg

In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia

redazione 17 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-16-at-11.40.16.jpeg

Atletica, Europei Birmingham: Riva argento nella maratona maschile, Italia seconda a squadre tra le donne

redazione 17 Agosto 2026
20260703_0098.jpg

Cristiano Ronaldo vicino al ritiro “Probabilmente sarà il mio ultimo anno nel calcio”

redazione 17 Agosto 2026
Iapichino.jpg

Atletica italiana regina d’Europa, Iapichino e 4×400 uomini d’oro a Birmingham

redazione 17 Agosto 2026
20260816_2097.jpg

Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona

redazione 17 Agosto 2026

Ultimissime

Yael-Trepy.jpg

Cagliari, il calciatore Yael Trepy rischia di annegare in piscina: è ricoverato in terapia intensiva

redazione 17 Agosto 2026
17082026_064311_foto-1.jpg

Sequestrati nel Napoletano 2 kg di hashish e tre pistole con la matricola abrasa, un arresto

Anna Gaia Cavallo 17 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-17 105752

Il Mattino: “Napoli, Favasuli e Badiashile aprono la settimana. Lang può partire, Gabriel Jesus resta il sogno”

redazione 17 Agosto 2026
Lucumi.jpg

Juventus, ufficiale l’acquisto di Lucumi dal Bologna

redazione 17 Agosto 2026
20260816_0179.jpg

In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia

redazione 17 Agosto 2026