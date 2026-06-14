Mbappé spera che Deschamps non diventi allenatore dell’Italia: “Appartiene alla Francia”.

Mbappé e il Futuro di Deschamps: “Appartiene alla Francia”

MADRID, SPAGNA – Durante la partita di UEFA Champions League del 22 ottobre 2025, Kylian Mbappé, stella del Real Madrid e della nazionale francese, ha condiviso i suoi pensieri sul futuro dell’allenatore della Francia, Didier Deschamps. Il match, che ha visto il Real Madrid affrontare la Juventus all’Estadio Santiago Bernabeu, ha avuto un’interessante introduzione alle dichiarazioni di Mbappé, che si è espresso chiaramente in merito al possibile passaggio di Deschamps alla nazionale italiana.

Il Ruolo di Didier Deschamps nella Nazionale Francese

Deschamps, ex calciatore della Juventus e allenatore della Francia dal 2012, ha guidato la nazionale vincendo il Mondiale del 2018. Questo percorso ha cementato il suo status come uno dei migliori allenatori del calcio moderno. Tuttavia, è stato recentemente confermato che Deschamps lascerà la panchina della Francia al termine della Coppa del Mondo 2026.

Mbappé, parlando all’emittente francese M6, ha sottolineato quanto sia importante Deschamps per il calcio francese, esprimendo la sua frustrazione riguardo alle speculazioni che lo vedrebbero in lizza per diventare l’allenatore dell’Italia. L’attaccante ha affermato che Deschamps “appartiene a noi” e ha aggiunto: “Spero che non alleni altre nazionali.”

Un Allenatore che Sa Adattarsi

Anche se Deschamps è conosciuto per il suo approccio rigoroso, Mbappé ha notato un cambiamento nel suo atteggiamento negli ultimi tempi. “Lo vedo sorridere, è più flessibile,” ha dichiarato Mbappé, sottolineando l’abilità di Deschamps di adattarsi alle nuove generazioni di calciatori. “In passato, lo conoscevo come un allenatore più severo, ma la sua forza risiede nella capacità di evolversi senza mai perdere il messaggio fondamentale.”

Questa capacità di evoluzione è fondamentale per il successo di una squadra nazionale, e Mbappé la considera un elemento chiave per il futuro della Francia.

Le Speculazioni sul Futuro di Deschamps

Nonostante le dichiarazioni di Mbappé, l’allenatore francese ha recentemente rifiutato di escludere un eventuale approdo come selezionatore dell’Italia. Ha affermato di essere “disponibile” dopo il Mondiale, il che ha riacceso le voci sulla sua possibile assunzione. Attualmente, l’Italia, che sta cercando un nuovo allenatore dopo l’elezione del Presidente della FIGC prevista per il 22 giugno 2026, sta considerando diversi candidati. Tra questi, il nome di Roberto Mancini continua a spiccare, nonostante la sua recente esperienza come allenatore della Nazionale saudita.

Mbappé ha dichiarato: “Ho visto i rapporti che lo collegano all’Italia. Sarebbe sfortunato. Didier è francese; appartiene a noi.” Le parole di Mbappé riflettono non solo l’affetto e il rispetto per Deschamps, ma anche la fiducia in un futuro luminoso per la squadra francese.

La Importanza di Deschamps per il Team

Deschamps non è solo un allenatore; è un simbolo della rinascita e del successo del calcio francese. La sua capacità di strategizzare e motivare i giocatori ha portato la Francia a un livello di competitività senza precedenti. Con l’arrivo di nuovi talenti come Mbappé, il suo approccio innovativo rappresenta una risorsa preziosa per la squadra.

Essere in grado di gestire diverse generazioni di calciatori e al contempo rimanere fedele alla propria visione è una rarità nel mondo del calcio. La passione che Deschamps ha dimostrato nel corso degli anni ha consolidato il suo posto nella storia del calcio francese.

Un Futuro Incerto per la Nazionale Italiana

Il futuro dell’Italia è in fermento, e la ricerca di un nuovo allenatore rappresenta una sfida significativa. Con Mancini come candidato principale nonostante la sua recente partenza, e Deschamps che potrebbe attrarre l’attenzione, l’Italia sta vivendo un momento cruciale nel suo percorso. La FIGC è chiamata a fare scelte strategiche che influenzeranno profondamente il futuro del calcio italiano.

L’incertezza sul futuro di Deschamps offre un’interessante prospettiva su come si evolverà la scena calcistica europea nelle prossime stagioni. Mentre le speculazioni continuano, il legame tra Deschamps e la Francia è indissolubile, secondo Mbappé e molti altri giocatori della nazionale.

In sintesi, la situazione attuale è un mix di emozioni e aspettative. La permanenza di Deschamps come allenatore della Francia è fondamentale per la sua identità calcistica, e i tifosi sperano che rimanga per guidare la squadra verso nuove conquiste.

Fonti: UEFA.com | Gazzetta dello Sport | M6

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