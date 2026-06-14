Maria Grazia Schiavo incanta Napoli alla Festa della Musica 2026 con la sua voce straordinaria.

Un Concerto Imperdibile a Napoli

Il 21 giugno 2026, Napoli si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Festa della Musica con un evento gratuito di grande prestigio. Alle ore 20:30, la Chiesa SS. Rosario e Maria delle Grazie al Felaco, situata in Via Provinciale delle Brecce, 73, ospiterà un concerto straordinario che promette di incantare tutti i presenti.

L’ingresso all’evento è totalmente gratuito, ma è fondamentale prenotare attraverso la piattaforma Eventbrite per garantire un’adeguata gestione dei posti disponibili e la sicurezza del pubblico.

Maria Grazia Schiavo: Voce di Eccezione

La serata vedrà la straordinaria partecipazione di Maria Grazia Schiavo, soprano di fama internazionale, che ha lasciato il segno nei teatri più prestigiosi del mondo. Accompagnata dall’Orchestra Giovanile Collegium Philarmonicum, diretta dal Maestro Gennaro Cappabianca, la Schiavo guiderà gli spettatori in un viaggio sonoro tra le celebri canzoni classiche napoletane, intensi brani sacri e indimenticabili colonne sonore di celeberrimi film.

Questo evento è organizzato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, in sinergia con il Ministero della Cultura e la Regione Campania. Sul palco, la serata presenterà un cast di eccellenza che si esprimerà in un repertorio variegato, promuovendo la bellezza e la ricchezza della musica classica.

Un Legame Speciale con Napoli

Maria Grazia Schiavo è riconosciuta come una delle voci più promettenti della nuova generazione di soprani. Il suo profondo legame con la città di Napoli e con i più prestigiosi direttori d’orchestra è innegabile. Già nel 2013, ha preso parte al concerto inaugurale diretto da Riccardo Muti per la riapertura del Teatro di San Carlo, e ha brillato in una tournée con il Demofoonte di Jommelli, sempre sotto la direzione di Muti, visitando città come Salisburgo, Parigi e Ravenna. Anche il rinomato Financial Times ha celebrato le sue performance, definendo il suo canto “luminoso e sentito” (“the luminous, heartfelt singing of Maria Grazia Schiavo stood out”).

La carriera della Schiavo è ricca di ruoli iconici rappresentati sui palcoscenici di tutto il mondo. Ha ricevuto applausi per le sue interpretazioni di Violetta ne La Traviata, Lucia di Lammermoor, Adina in Elisir d’amore e molti altri. Le sue performance l’hanno portata a cantare in alcune delle venue più prestigiose, come il Teatro alla Scala e il Vatikan, dove ha eseguito lo Stabat Mater di Rossini davanti a figure di spicco come il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Papa Benedetto XVI.

Il Futuro di Maria Grazia Schiavo

Maria Grazia Schiavo continua a rendere il suo segno nel panorama musicale internazionale, con impegni futuri come Liù per l’Opera di Roma alle Terme di Caracalla e Gilda al Teatro La Fenice di Venezia. La Sua presenza in opere di grande rilevanza e in festival di fama mondiale sottolinea l’impatto che ha avuto e continua ad avere nel panorama musicale.

Questo concerto a Napoli non è solo un’opportunità per ascoltare un’artista di fama mondiale, ma anche un modo per immergersi nella ricchezza culturale e musicale della città. L’evento, che celebra il potere aggregante della musica, si presenta come un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e della lirica.

Per rimanere aggiornati su questo affascinante concerto e sugli eventi correlati, si consiglia di visitare i siti ufficiali dell’Assessorato al Turismo e delle Attività Produttive del Comune di Napoli.

Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario evento musicale che promette di emozionare e intrattenere chiunque vi prenda parte.

Fonti ufficiali: Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Eventbrite, Financial Times.

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