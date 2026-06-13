Il clamoroso avversario che ha fermato la regina Serena a Wimbledon.

Serena Williams e la sua leggenda a Wimbledon

Wimbledon rappresenta un palcoscenico unico per Serena Williams, la quale ha conquistato ben sette dei suoi 23 titoli del Grande Slam sui prestigiosi campi in erba del All England Club. Questa storica competizione è stata testimone delle sue straordinarie imprese, rendendola una delle giocatrici più celebri nella storia del tennis.

Il primo trionfo di Serena a Wimbledon risale al 2002, quando superò la sorella Venus, che all’epoca era la campionessa in carica e aveva già vinto il torneo per due anni consecutivi. Questo momento ha segnato non solo l’inizio della sua avventura vincente nel torneo, ma anche una rivalità di grande impatto nel mondo del tennis.

Serena difese con successo il suo titolo nel 2003 e successivamente conquistò altre vittorie nel 2009 e 2010. La sua carriera a Wimbledon ha continuato ad evolversi, culminando nella vittoria del quinto titolo nel 2012. Nel 2015, ha aggiunto un altro trofeo al suo prestigioso palmarès e nel 2016, ha conquistato il suo settimo titolo contro Angelique Kerber, eguagliando il record di Steffi Graf con 22 titoli del Grande Slam nella Open Era.

Il ritiro e l’ultima apparizione di Serena a Wimbledon

Nonostante i numerosi successi, Serena ha affrontato anche momenti difficili. Dopo la vittoria del 2016, ha raggiunto altre due finali, ma il suo percorso a Wimbledon è culminato nel 2022, quando ha giocato l’ultimo incontro del suo percorso nel torneo. In quell’edizione, la Williams ha ricevuto una wild card per partecipare, dopo un’assenza di un anno dovuta a un infortunio al tendine.

Nella sua partita di apertura, ha affrontato Harmony Tan, una giocatrice di classificazione 115 e al suo esordio nel torneo. L’incontro è stato intenso, con scambi avvincenti tra le due tenniste. Dopo un’ora e mezza, il match ha visto un epilogo nel tiebreak del terzo set, con Tan che ha prevalso, segnando una conclusione inaspettata per una delle leggende del tennis.

Tan ha proseguito il suo cammino nel torneo con un’ottima performance, eliminando anche la testa di serie 32, Sara Sorribes Tormo, e la beniamina del pubblico locale, Katie Boulter. La sua avventura si è interrotta nei quarti di finale, dove è stata battuta da Amanda Anisimova in due set.

In seguito alla sua sconfitta, Serena è stata colta da un mix di emozioni. All’epoca, non aveva reso pubbliche ulteriori decisioni riguardo al suo futuro nel tennis. Solo in seguito ha annunciato ufficialmente il suo ritiro poco prima dell’inizio dell’US Open, un torneo che ha chiuso la sua carriera nel mondo del tennis.

Quando le è stato chiesto se si sentisse a proprio agio con l’idea che quella potesse essere la sua ultima partita a Wimbledon, Williams ha risposto con sincerità: “Ovviamente no. Conoscete il mio approccio. Definitivamente no.” Ha continuato dicendo: “Oggi ho dato tutto quello che potevo fare, sapete, oggi. Magari domani avrei potuto fare di più. Magari una settimana fa avrei potuto fare di più. Ma oggi era ciò che potevo fare.”

Le sue parole hanno risuonato con i fan di tutto il mondo, riflettendo sia la sua determinazione che il rispetto per il suo sport e per il suo pubblico. Serena ha chiuso la carriera all’US Open, dove è riuscita a raggiungere il terzo turno prima di dire addio al tennis.

La carriera di Serena Williams a Wimbledon rimarrà nella memoria collettiva dei fan e degli amanti dello sport, un testamento di talento, dedizione e passione. Con il suo straordinario contributo al tennis, ha ispirato generazioni di atleti e continuerà a farlo anche dopo la sua ritiro.

Fonti ufficiali: Wimbledon, WTA e Tennis.com.

Non perderti tutte le news su Napoli+