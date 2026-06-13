13 Giugno 2026

Napoli dal mare: inaugurato il tour del Golfo, tappe e orari da scoprire.

Anna Gaia Cavallo 13 Giugno 2026
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Inaugurato Napoli dal Mare: Un’Esperienza Irresistibile

Oggi ha avuto luogo l’inaugurazione di “Napoli dal Mare”, un affascinante tour turistico della costa partenopea, che consente a residenti e visitatori di ammirare lo splendido panorama del Golfo di Napoli direttamente da una barca.

Questa iniziativa rappresenta un affascinante ritorno alle radici, offrendo una prospettiva insolita della città. Il giro, che va dalla storica rocca angioina a Nisida, costeggia il famoso golfo, ammirato da generazioni. La baia di Parthenope, con la leggendaria sirena che riposa sull’isolotto di Megaride, ha dato vita a Neapolis circa 2.500 anni fa.

Un Progetto di Valore Culturale e Turistico

Il progetto “Napoli dal Mare” è stato fortemente voluto da Carmine Attanasio, consigliere emerito del comune di Napoli, ispirandosi al noto “Bateau Mouche Napoletano”, ribattezzato “Batò Naples” nel 2013. Questa iniziativa è tornata a prendere vita grazie all’impegno dell’imprenditore marittimo Salvatore Lauro, recentemente scomparso, il cui sogno oggi si realizza grazie alla passione di Attanasio e al supporto di diverse compagnie di navigazione, tra cui Capitan Morgan del Gruppo Alilauro, che ha sempre curato il celebre percorso.

L’escursione, guidata da professionisti del settore, ha attirato l’attenzione di numerosi giornalisti e artisti napoletani, contribuiendo a rendere questa esperienza ancora più unica. Durante il tour, i partecipanti possono scoprire le storie, le ville e i monumenti più incantevoli della costa, tutti visibili direttamente dal mare.

Il percorso include tappe significative come Castel dell’Ovo, Palazzo Donn’Anna, Villa Rosebery e molti altri luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale della città. Tra le meraviglie da ammirare ci sono anche Marechiaro, la Gaiola e Nisida, che offrono scorci incredibili del paesaggio napoletano. Per la prima volta nella storia del progetto, a partire da luglio fino al 20 settembre, ci saranno corse quotidiane, con orari previsti alle 09:55, 12:25, 14:55 e 17:30.

Questa nuova iniziativa si inserisce perfettamente nell’offerta turistica di Napoli, potenziando la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città. L’esperienza di navigazione rappresenta un’esperienza visiva e sensoriale che incanta sia i napoletani che i turisti provenienti da ogni angolo del mondo, accompagnati dall’immancabile musica classica napoletana, recentemente riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

La storicità di Napoli, con la sua ricca tradizione culturale, si riflette nelle acque del golfo, creando una connessione unica tra il passato e il presente. Ogni tappa del tour offre l’opportunità di comprendere a fondo la storia di questa città attraverso i suoi monumenti e simboli culturali, tutti collocati lungo la costa. La bellezza naturale è amplificata dalla presenza dell’arte e della tradizione popolare, rendendo Napoli una meta imperdibile.

Le famiglie, le coppie e i gruppi di amici possono quindi godere di un momento di svago in mare, arricchendo la loro visita con informazioni storiche e curiosità raccontate dalla guida. Oltre a unire diverse generazioni e culture, il tour rappresenta un’ottima opportunità per scoprire Napoli sotto una nuova luce, lontano dal turismo di massa e dai tradizionali percorsi già noti.

Molti esperti di turismo e cultura hanno già espresso entusiasmo per il ritorno di questa iniziativa. Il progetto non solo contribuisce all’economia locale, ma promuove anche un senso di appartenenza tra i cittadini, permettendo loro di riscoprire luoghi che spesso passano inosservati. Il viaggio sul mare di Napoli è una celebrazione della bellezza e della storicità di una città unica al mondo, e offre un’esperienza indimenticabile a chiunque abbia il privilegio di vivere o visitare questo luogo magico.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di prenotazione e le informazioni relative al tour, si consiglia di visitare il sito ufficiale delle compagnie di navigazione partecipanti e gli uffici turistici locali. Non perdere l’occasione di esplorare Napoli dal mare e scoprire la magia di un panorama che ha ispirato artisti e turisti per secoli.

Fonti: Comune di Napoli, Gruppo Alilauro, UNESCO.

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