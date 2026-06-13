Rybakina supera il duello infernale al Queen’s Club: la sua risposta infuocata fa il giro dei social

Elena Rybakina effettua un’incredibile rimonta contro Tatjana Maria ai Queen’s Club Championships

Elena Rybakina ha dimostrato una grande determinazione nel suo ultimo incontro contro Tatjana Maria, riuscendo a prevalere con un punteggio finale di 6-7, 7-5, 6-0. La vittoria la proietta nei quarti di finale dei Queen’s Club Championships, un torneo molto atteso nel circuito WTA. Rybakina, attualmente in cima alla classifica, si trovava a un passo dalla sconfitta, essendo in svantaggio per 6-7 e 4-5 (0-30).

La tennista kazaka, che un anno fa aveva subito una sconfitta proprio contro Maria nello stesso torneo, ha mostrato un’ottima capacità di recupero nel momento cruciale. La sua prestazione ha lasciato un’impressione positiva, evidenziando sia la sua resilienza che il suo livello di gioco.

Rybakina riflette sulla sfida contro Maria

In un’intervista post-partita, Rybakina ha commentato la difficoltà dell’incontro, soprattutto considerando che era il suo primo match su erba della stagione. “Sapevo che sarebbe stata una partita complicata e, come primo incontro su erba, affrontare un avversario del genere è sempre impegnativo,” ha dichiarato. “Sono contenta di aver trovato la mia strada verso la vittoria.”

Il primo set è stato serrato e pieno di colpi di scena, e Rybakina ha ammesso di essersi sentita frustrata per alcuni errori. Tuttavia, ha ripreso rapidamente il controllo della situazione, evidenziando la qualità della sua battuta e la sua capacità di adattamento. “Ho dovuto rimanere aggressiva senza perdere la calma,” ha aggiunto.

Oltre a sottolineare la sua mentalità competitiva, Rybakina ha parlato di ciò che ha appreso dalla sconfitta subita contro Maria l’anno precedente: “Sul campo in erba, si deve cercare di andare a rete più spesso,indipendentemente dall’avversario.” Ha anche insistito sull’importanza di trovare il giusto ritmo, evitando di colpire troppo forte.

La Rybakina, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, è attesa a un altro incontro impegnativo in una giornata che prevede due match, a causa delle avverse condizioni climatiche che avevano impedito il gioco.

Katie Boulter, che si prepara ad affrontarla, avrà il supporto del pubblico, ma rimane da vedere se questo sarà sufficiente per sovvertire le aspettative.

Il prossimo ostacolo: Katie Boulter

Boulter, attuale numero 49 del ranking WTA, ha mostrato segni di crescita costante e dovrà sfruttare l’energia del pubblico di casa nell’incontro con Rybakina. “Katie ha un servizio molto potente e colpi solidi,” ha affermato l’analista Croft durante la sua analisi della partita. “Non fa uso di troppa varietà, ma sa come adattarsi al gioco avversario.”

Dopo aver affrontato una prova impegnativa contro Maria, Rybakina dovrà fronteggiare un’altra sfida, e il confronto tra le due giocatrici si prospetta interessante. “La forma recente di Boulter e la sua esperienza sul campo potrebbero rivelarsi cruciali,” ha continuato Croft. “Avendo già disputato più partite, avrà un vantaggio in termini di concentrazione.”

In effetti, l’essere la favorita porta con sé un certo grado di pressione. Rybakina è consapevole che non vuole ripetere la sconfitta contro Maria e queste aspettative possono influenzare il suo approccio. “La pressione è sempre presente,” ha detto Rybakina. “Spero di affrontare il prossimo match con la giusta mentalità.”

La giornata di sabato potrebbe risultare cruciale, non solo per Rybakina, ma anche per Boulter. La tennista britannica avrà un’opportunità unica: sfidare una delle migliori giocatrici del mondo e cercare di raggiungere le semifinali. Con una strategia ben definita e il pubblico dalla sua parte, i prossimi incontri promettono di essere ricchi di emozioni.

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Fonti ufficiali:

– WTA Official Ranking (www.wtatennis.com)

– Queen’s Club Championships Official Website (www.queensclub.co.uk)

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